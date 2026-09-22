Ferran Torres rêve de faire signer Pedri au PSG

Buteur face à l’OM dimanche soir, Ferran Torres réalise un début de saison parfait avec 7 buts en 6 matchs sous les couleurs du PSG. L’ancien Barcelonais a par ailleurs avoué un rêve fou, celui de ramener Pedri en Ligue 1.

Priorité de Luis Campos et de Luis Enrique lors de ce mercato estival, Ferran Torres a signé au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros. L’attaquant espagnol s’est adapté à la vitesse de l’éclair avec sa nouvelle équipe, en attestent ses statistiques avec 7 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSG. Décisif contre l’OM au Vélodrome ce dimanche, l’international espagnol a retrouvé Fabian Ruiz, son coéquipier de la Roja. D’autres joueurs de la sélection de Luis de la Fuente pourraient-ils arriver au Paris SG dans les années à venir ?

A ce sujet, Ferran Torres a expliqué avec le sourire qu’il rêvait de ramener un certain Pedri dans la capitale française. « Je m'adapte bien parce qu'au final, nous les footballeurs nous dépendons beaucoup de ce qui se passe sur le terrain. Et quand tu as un bon niveau, les problèmes à l'extérieur diminuent. Mais par exemple, cette semaine a été très difficile parce que je suis en plein déménagement, je dois ramener plein de choses de Barcelone. La seule chose que je n'ai pas pu emmener, c'est Pedri. Il me manque déjà beaucoup » s’est amusé Ferran Torres sur le plateau de l’émission El Hormiguero, avant de poursuivre.

« C'est difficile, pas seulement pour toi, mais aussi pour l'entourage parce qu'un jour tu es ici, le lendemain tu es en train de faire tes valises » a-t-il ajouté. Après avoir bouclé l’arrivée de Ferran Torres, le PSG sait donc ce qu’il lui reste à faire : convaincre Pedri, et ainsi compléter son casting espagnol déjà très alléchant. Mais il faudra se lever de bon heure pour convaincre Barcelone de lâcher un jour son diamant brut, quasiment intransférable aux yeux de Joan Laporta et de Hansi Flick.