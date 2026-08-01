PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert

Cible principale du PSG en attaque, Ferran Torres a fait savoir à son entourage qu’il voulait rejoindre la capitale française. L’étau se resserre pour Barcelone, qui souhaitait conserver son buteur espagnol.

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé son bonheur pour compenser numériquement le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le double vainqueur de la Ligue des Champions fait de Ferran Torres sa priorité , mais le dossier menant au héros espagnol de la finale de la Coupe du monde n’est pas simple. Le PSG ne souhaite pas surpayer l’attaquant de la Roja, d’autant que son contrat avec Barcelone expire dans un an. Paris a donc temporisé ces dernières semaines, mais la reprise approche et Luis Enrique, qui va bientôt accueillir Maghnes Akliouche, souhaite voir des renforts arriver assez vite.

« et a fait savoir à son entourage et à ses coéquipiers qu’il voulait s’engager avec le club de la capitale », écrit le journaliste Santi Aouna. Notre confrère ajoute que des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le Paris Saint-Germain et le Le dossier Ferran Torres pourrait donc se débloquer dans les prochaines heures d’autant que selon Foot Mercato , l’attaquant espagnol souhaite rejoindre le PSGécrit le journaliste Santi Aouna. Notre confrère ajoute que des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone afin de tenter de trouver un accord. En parallèle, Fabrizio Romano nous apprend que le club catalan ne souhaite pas se séparer de Ferran Torres.

La seule solution pour que le champion d’Espagne cède : une demande claire et officielle de la part de l’attaquant de 26 ans de quitter le club, selon le spécialiste du mercato. Le dossier pourrait donc se décanter dans les jours à venir en faveur du Paris SG. La question est maintenant de savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre sur le prix d’un potentiel transfert. Luis Campos a prouvé dans le dossier Yan Diomandé qu’il n’avait pas l’intention de surpayer quelconque joueur cet été. Le Portugais y veillera de nouveau avec Ferran Torres, sachant que l’attaquant barcelonais n’a plus qu’une année de contrat. Sa valeur marchande se situe à hauteur de 55 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.