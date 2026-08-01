PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert

Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser
Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.
C'est pas l'inverse ?? 😅
Tu as tellement basculé côté Parisien que tu ne commentes même pas les articles de ton club...Ou tu n'oses pas.. ah si ! Des fois tu dis "blablabla" 😂😂 ta phrase préférée. Prends ton abonnement au parc, vas y, saute le pas...Bon, nous on veut pas de toi mais au moins tu aurais un peu d'émotion footballistique 😉
Les journalopes de cette secte anti OM, OL etc.. Ne savent rien et inventent pour le clic et le buzz.
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🚨🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 | ✍️ Ferran Torres souhaite rejoindre le PSG et a fait savoir à son entourage et ses coéquipiers qu'il voulait s'engager avec le club de la capitale. ❗️Des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le PSG et le FC Barcelone afin de tenter de trouver
🚨🇪🇸 Paris Saint-Germain remain in direct talks with Ferran Torres camp over move this summer. Barça do NOT want to sell Ferran; the only way is if Ferran asks to leave the club. ❗️ PSG in for Godts and Ferran as Kang-in, Ramos and Mbaye leave plus Liverpool push for Barcola.