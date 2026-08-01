PFC : Un an plus tard, Geubbels quitte déjà Paris

Un an après son arrivée au Paris FC en provenance de Saint-Gall, Willem Geubbels quitte déjà la Ligue 1. L’attaquant de 24 ans va prendre la direction de l’Italie dans les heures à venir.

En quête d'un avant-centre pour lancer son projet en Ligue 1 l’été dernier, le Paris FC pensait réaliser un joli coup avec la signature de Willem Geubbels. Ancien prodige de l’OL et de l’AS Monaco, l’attaquant français de 24 ans sortait d’une belle saison en Suisse au FC Saint-Gall. Acheté pour 9 millions d’euros, Geubbels aura alterné le chaud et le froid au PFC avec 5 buts inscrits la saison dernière en Ligue 1. Des performances irrégulières et insuffisantes aux yeux de la direction francilienne, qui a par conséquent fait le choix de se séparer du natif de Villeurbanne cet été.