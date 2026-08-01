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PFC : Un an plus tard, Geubbels quitte déjà Paris

Paris FC01 août , 13:50
parCorentin Facy
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Un an après son arrivée au Paris FC en provenance de Saint-Gall, Willem Geubbels quitte déjà la Ligue 1. L’attaquant de 24 ans va prendre la direction de l’Italie dans les heures à venir.
En quête d'un avant-centre pour lancer son projet en Ligue 1 l’été dernier, le Paris FC pensait réaliser un joli coup avec la signature de Willem Geubbels. Ancien prodige de l’OL et de l’AS Monaco, l’attaquant français de 24 ans sortait d’une belle saison en Suisse au FC Saint-Gall. Acheté pour 9 millions d’euros, Geubbels aura alterné le chaud et le froid au PFC avec 5 buts inscrits la saison dernière en Ligue 1. Des performances irrégulières et insuffisantes aux yeux de la direction francilienne, qui a par conséquent fait le choix de se séparer du natif de Villeurbanne cet été.
Son départ est acté selon Foot Mercato, qui nous apprend que l’ancien prodige du centre de formation de l’Olympique Lyonnais va s’engager en faveur de Lecce en Série A. Le club italien a accepté de payer 5 millions d’euros plus des bonus pour s’offrir Willem Geubbels, lequel va s’engager avec Lecce jusqu’en juin 2031. Sa visite médicale est prévue ce samedi selon le journaliste Sébastien Denis, ce qui signifie que l’officialisation du transfert interviendra probablement dans le week-end. Le départ de Willem Geubbels a déjà été anticipé par la direction parisienne avec le recrutement il y a quelques jours de Lassine Sinayoko pour 8 millions d’euros en provenance de l’AJ Auxerre.
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Tu dois donc en être les excréments qu'il défèque par la suite mais c'est déjà bien tu as le cran de t'être reconnu dans cette bande de fans boys décérébrés. C'est un premier pas vers la guérison.

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