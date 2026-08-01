L'ASSE bat déjà un formidable record en Ligue 2

Malgré deux dernières saisons qui ont provoqué une énorme déception chez ses supporters, l'AS Saint-Etienne peut compter sur le soutien de son public. Pour preuve, les Verts annoncent avoir battu un record d'abonnements pour la saison 2026-2027.

Depuis des décennies, l'ASSE peut compter sur ses supporters. Et même si en un an les Verts ont enchaîné une descente en Ligue 2 , puis un échec dans la course à la montée, alors qu'ils étaient les grandissimes favoris, cela n'empêche pas le Peuple Vert d'être toujours aussi passionné. Au moment de faire le compte des abonnements vendus cet été, l'AS Saint-Étienne a révélé qu'un nouveau record tombait et que Geoffroy-Guichard sera largement rempli à chaque rencontre de Ligue 2 à partir du week-end prochain. En effet, l'ASSE a vendu 20.600 abonnements. C'est un record absolu pour l'AS Saint-Étienne et pour le championnat de Ligue 2

Un nombre d'abonnés qui fait rougir la Ligue 1

En effet, du côté de Geoffroy-Guichard, le précédent record, qui était de 20.307 abonnés, date de la saison 2024-2025, lorsque les Verts étaient remontés en Ligue 1. Si l'on s'en réfère à la saison passée, avec ces 20.600 abonnés, l'AS Saint-Etienne serait dans la partie haute du nombre d'abonnés...en Ligue 1. Bien évidemment, l'ASSE est loin de l'OM, du PSG, de Lens ou même de l'OL, mais il ferait jeu égal avec Rennes, Nice ou Nantes. Désormais, comme le dit Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et pour les joueurs stéphanois, il ne va pas falloir décevoir ces abonnés.

L'an dernier, malgré la déception, les choses s'étaient terminées dans le calme, mais en fin de saison les fans des Verts ont envie de retrouver la Ligue 1 et une deuxième désillusion de rang serait mal vécue, c'est une évidence. En attendant, le Chaudron devrait souvent bouillir cette saison, à commencer par le vendredi 14 août avec la réception de Clermont pour la deuxième journée de Ligue 2.