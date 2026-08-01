65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

A l’arrêt ces derniers jours, le dossier Rodri a connu un véritable coup d’accélérateur ce samedi. Le Real Madrid est désormais prêt à payer 65 millions d’euros pour la star espagnole de Manchester City.

En fin de contrat avec Manchester City en juin prochain, Rodri a plusieurs fois exprimé sa volonté de rejoindre le Real Madrid cet été. Le milieu de terrain espagnol de 30 ans sort de six saisons abouties en Angleterre et a la volonté de revenir en Espagne. L’intérêt du Real est connu, mais le club de la Casa Blanca n’a pas encore vraiment accéléré pour finaliser cette signature. En interne, le cas Rodri fait débat, notamment en raison de l’âge du joueur et de ses blessures à répétition.

Malgré tout, le dossier menant au capitaine de l’Espagne, récent vainqueur de la Coupe du monde, semble connaître un réel coup d’accélérateur ces dernières heures. Selon les informations de Rodra, journaliste pour ESPN, le Real Madrid s’est rapproché des exigences de Manchester City et le transfert du milieu de terrain espagnol pourrait avoisiner les 65 millions d’euros. Un soulagement pour Rodri, d’accord avec le club merengue depuis plusieurs jours et qui attend un dénouement heureux avant son retour de vacances.

Rodri plus proche que jamais du Real