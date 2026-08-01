65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

Ils ont de la très bonne bière à Prague. C'est pour ça qu'ils ont pris govou.
Où vois-tu que je le condamne ? Il y a la présomption d'innocence tout de même. Je dis simplement qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit condamné pour viol.
tu peux le suivre sur son fb : https://www.facebook.com/people/Sergio-Le-Retour/61567307936172/ Petit rappel, je ne fais que de donner le lien du profil public du bouffon de foot01 qui a lui meme publié le lien de son propre fb pour se plaindre ensuite de sa vie privé mdr
Attention à Rennes cette année
Tu dois donc en être les excréments qu'il défèque par la suite mais c'est déjà bien tu as le cran de t'être reconnu dans cette bande de fans boys décérébrés. C'est un premier pas vers la guérison.
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