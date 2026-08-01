Sparta Prague-OL : Canal+ dévoile son trio de commentateurs

Sparta Prague-OL : Canal+ dévoile son trio de commentateurs

OL01 août , 14:30
parCorentin Facy
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L’OL est le premier club de Ligue 1 à reprendre officiellement le chemin de la compétition. L’équipe de Paulo Fonseca affronte le Sparta Prague mardi (20 heures sur Canal+) en match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions.
Quelques semaines après la finale de Coupe du monde, les fans de foot ont enfin rendez-vous avec un match officiel la semaine prochaine. C’est l’Olympique Lyonnais qui lance la saison de football français avec son troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont rendez-vous ce mardi face au Sparta Prague à 20 heures pour le match aller. Un match crucial pour l’OL, qui espère se qualifier en Ligue des Champions et qui sera reversé directement en Europa League en cas d’élimination. Un match à suivre sur Canal+Foot, qui a révélé au cours des dernières heures son dispositif pour ce match aller contre le Sparta Prague.
Ancien attaquant de l’OL et consultant phare de la chaîne cryptée, Sidney Govou sera envoyé en République tchèque pour commenter la rencontre. Souvent associé à Paul Tchoukriel, notamment lors des deux dernières campagnes de Ligue des Champions du PSG, l’ex-attaquant de l’équipe de France sera cette fois au côté de Stéphane Guy, de retour sur Canal+ la saison dernière après une longue mise à l’écart. Les deux hommes pourront bénéficier de l’appui de Margot Dumont en bord pelouse. Un dispositif important qui prouve l’enjeu de la rencontre avec pour l’OL la volonté de ne pas hypothéquer ses chances de qualification avant le match retour qui se déroulera le mardi 11 août prochain au Groupama Stadium à 21 heures. Un match qui sera également proposé par Canal+.

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Derniers commentaires

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Ils ont de la très bonne bière à Prague. C'est pour ça qu'ils ont pris govou.

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Où vois-tu que je le condamne ? Il y a la présomption d'innocence tout de même. Je dis simplement qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit condamné pour viol.

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tu peux le suivre sur son fb : https://www.facebook.com/people/Sergio-Le-Retour/61567307936172/ Petit rappel, je ne fais que de donner le lien du profil public du bouffon de foot01 qui a lui meme publié le lien de son propre fb pour se plaindre ensuite de sa vie privé mdr

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Tu dois donc en être les excréments qu'il défèque par la suite mais c'est déjà bien tu as le cran de t'être reconnu dans cette bande de fans boys décérébrés. C'est un premier pas vers la guérison.

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