Lens envoie Hervé Koffi en Belgique (officiel)

Lens envoie Hervé Koffi en Belgique (officiel)

Lens01 août , 14:03
parCorentin Facy
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Auteur d’une excellente saison à Angers en 2025-2026, Hervé Koffi était courtisé cet été. Barré par Robin Risser à Lens, le gardien burkinabé va poursuivre sa carrière en Belgique. Les Sang et Or annoncent ce samedi sur leur site officiel le prêt de Koffi à l’Union Saint-Gilloise. Un prêt avec option d’achat qui pourrait donc aboutir à un transfert définitif à la fin de la saison.
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PSG : Guéla Doué doublure d'Hakimi, Paris attaque

Où vois-tu que je le condamne ? Il y a la présomption d'innocence tout de même. Je dis simplement qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit condamné pour viol.

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tu peux le suivre sur son fb : https://www.facebook.com/people/Sergio-Le-Retour/61567307936172/ Petit rappel, je ne fais que de donner le lien du profil public du bouffon de foot01 qui a lui meme publié le lien de son propre fb pour se plaindre ensuite de sa vie privé mdr

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Tu dois donc en être les excréments qu'il défèque par la suite mais c'est déjà bien tu as le cran de t'être reconnu dans cette bande de fans boys décérébrés. C'est un premier pas vers la guérison.

PSG : Guéla Doué doublure d'Hakimi, Paris attaque

Non j attend que la justice fasses son boulot... toi tu l accuse et le condamne déjà!! Mais venant de toi plus rien ne m étonne malheureusement

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