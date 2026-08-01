Lens envoie Hervé Koffi en Belgique (officiel)

Auteur d’une excellente saison à Angers en 2025-2026, Hervé Koffi était courtisé cet été. Barré par Robin Risser à Lens, le gardien burkinabé va poursuivre sa carrière en Belgique. Les Sang et Or annoncent ce samedi sur leur site officiel le prêt de Koffi à l’Union Saint-Gilloise. Un prêt avec option d’achat qui pourrait donc aboutir à un transfert définitif à la fin de la saison.