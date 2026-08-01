Mastantuono à l'OM, c'est du sérieux

L’OM est à la recherche d’opportunités à saisir sur le marché des transferts. Franco Mastantuono pourrait bien représenter une très belle occasion.

L’ Olympique de Marseille sait que ce mercato estival s’annonce particulièrement délicat à gérer. Le club phocéen doit plus que jamais assainir ses finances en réalisant plusieurs ventes importantes. Bruno Genesio est conscient de la situation, mais attend tout de même quelques renforts capables d’apporter une réelle plus-value à son effectif.

L’entraîneur marseillais ne serait notamment pas contre l’idée d’accueillir des joueurs en prêt, capables d’apporter immédiatement leur talent et leur expérience du haut niveau. Cela tombe bien : le Real Madrid chercherait justement une solution pour permettre à Franco Mastantuono de poursuivre sa progression en prêt.

Mastantuono, une ouverture possible ?

D’après les informations de Nicolò Schira, l’OM fait bien partie des clubs intéressés par le profil de l’Argentin pour la saison prochaine. Pour parvenir à boucler l’opération, les dirigeants marseillais devront toutefois se montrer particulièrement convaincants, notamment en raison de la concurrence.

La Fiorentina, l’AS Monaco, l’OL ou encore River Plate seraient également sur les rangs. La saison passée, Lyon avait notamment réussi à obtenir le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Un nouveau coup de ce type en Ligue 1 est donc envisageable, avec une éventuelle prise en charge partielle du salaire par le club espagnol.

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L’OM a donc tout intérêt à tenter sa chance pour un joueur qui souhaite lancer véritablement sa carrière en Europe. La concurrence est féroce au Real Madrid et José Mourinho ne compte pas forcément sur lui, estimant que le natif d’Azul a encore besoin de temps pour progresser au plus haut niveau.

À Marseille, Franco Mastantuono pourrait bénéficier d’un temps de jeu important et évoluer dans un environnement exigeant, au sein d’un club où la pression est permanente. Une expérience qui pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.