6 semaines d’absence, gros coup dur pour l’ASSE

Une bonne façon de dire, pas a vendre
Une bonne nouvelle pour l'OL qui se renforce encore. Et ce n'est pas fini ! 😁
Une nouvelle qui pourrait intéresser les supporters de l’OL. Ça se complique de plus en plus pour Endrick au Real. Endrick serait barré par les arrivées de Yan Diomandé et du jeune Carlos Espi et par les options Silva, Güler et Valverde… et ce bien sûr sans compter Kylian Mbappé qui est un titulaire indiscutable. Bref… L’Olympique Lyonnais suivrait attentivement le dossier car le Real Madrid envisagerait sérieusement de prêter une nouvelle fois Endrick pour cette saison.
Je me marre bien en voyant le PSG prendre claques sur claques. Mdr
😆🤣
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🚑 Ben Old s'est coincé la cheville sur un tacle et sera absent entre 4 et 6 semaines. Son ligament de la cheville est déchiré, d'autres parties de la cheville sont dans un état catastrophique selon ses propres termes. Et vu son post, courage à lui. ❤️🩹 (LinkedIn de Ben Old)