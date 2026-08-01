6 semaines d’absence, gros coup dur pour l’ASSE

6 semaines d’absence, gros coup dur pour l’ASSE

ASSE01 août , 15:34
parCorentin Facy
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Gros coup dur pour l’ASSE, le club stéphanois a perdu Ben Old pour plusieurs semaines à l’occasion du match contre Lausanne mercredi soir.
Le latéral néozélandais s’est coincé la cheville sur un tacle et sera absent entre 4 et 6 semaines, a annoncé le joueur lui-même sur son compte Linkedin. Le ligament de la cheville de Ben Old a été déchiré lors du tacle et d’autres parties de la cheville sont dans un état « catastrophique » selon les mots du joueur stéphanois. Une mauvaise nouvelle pour les Verts au vu de l’excellente fin de saison 2025-2026 réalisée par l’ancien joueur de Wellington à un poste inattendu de latéral gauche.
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😆🤣

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