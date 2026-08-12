PSG : Ferran Torres c'est fait, l'officialisation programmée

Absent comme prévu de la reprise de l'entraînement à Barcelone, Ferran Torres arrive au PSG. Le quotidien sportif Marca affirme que le transfert est bouclé et que Paris a déjà même prévu la date de l'officialisation de la signature du champion du monde.

Les dirigeants barcelonais ont autorisé Ferran Torres à ne pas reprendre ce mercredi le chemin de la cité sportive Joan Gamper où les hommes d'Hansi Flick préparent la reprise de la Liga ce week-end. Comme ses coéquipiers champions du monde, l'attaquant espagnol était attendu, mais au dernier moment, et fort d'un accord imminent avec le Paris Saint-Germain, il a été dispensé d'entraînement. Toutes les sources européennes l'annoncent, l'auteur du but espagnol en finale contre l'Argentine va rejoindre les champions d'Europe pour un montant tournant autour de 50 millions d'euros. Les négociations ont été rapides entre le PSG et le Barça, Luis Enrique voulant rapidement que Ferran Torres rejoigne son effectif. Et ce sera le cas si l'on en croit Marca. En effet, le quotidien sportif espagnol y va de son petit scoop.

Ferran Torres arrive à Paris

Carmen Torres, journaliste de Marca l'annonce sans hésiter, le Paris Saint-Germain officialisera ce jeudi la signature de Ferran Torres. Le club de la capitale souhaite que la présentation du champion du monde fasse l'objet d'un traitement à part, car il est évident qu'il s'agit pour Paris d'un petit événement tout de même. Certains imaginaient que le PSG fasse une annonce commune avec Zion Suzuki, qui est également tout proche de signer avec les champions d'Europe, mais non, le gardien de but international japonais devra attendre que Ferran Torres soit officialisé avant d'être lui aussi annoncé.