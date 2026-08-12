Fenerbahçe officialise la signature de Lukaku

…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.
Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .
La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...
Il a maigri ?
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