L'OM pousse très fort pour recruter cet international algérien

Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.
Franchement ce match bof on l a deja gagné donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .
La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...
Il a maigri ?
Et s'il peut dans quelle condition physique ?? Car bon faut pas oublier qu'il revient de vacances...
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L’échec Titraoui a poussé Lorenzi à activer la piste Zorgane relancée après l’élimination de l’USG. Le joueur veut partir et intéressé par l’OM mais difficile à convaincre sans C1. Prix de 15 M€ et entourage déterminé à pousser pour un départ. Genesio le voulait déjà à Lille.