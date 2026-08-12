L'OM pousse très fort pour recruter cet international algérien

Si la priorité de l'OM est de vendre des joueurs, Grégory Lorenzi travaille activement sur le recrutement qui sera rapidement possible une fois le ménage fait. Adem Zorgane, l'international belge de l'Union Saint-Gilloise, est sur ses tablettes.

Dans l'attente d'un premier renfort durant ce mercato estival version Lorenzi, les supporters de l'Olympique de Marseille pourraient rapidement connaître le nom d'un premier joueur appelé à venir s'ajouter à l'effectif de Bruno Genesio. Et c'est d'ailleurs le nouvel entraîneur de l'OM qui a glissé le nom d'Adem Zorgane à son directeur sportif, Bruno Genesio ayant déjà voulu faire venir le milieu international algérien de 26 ans lorsqu'il était au LOSC.

L'Union Saint-Gilloise ayant été privée de Ligue des champions après sa défaite mardi en tour préliminaire, le club belge va évidemment être à l'écoute du marché pour certains de ses joueurs. Et cela tombe bien, Pol Prins, spécialiste du mercato belge, explique qu'Adem Zorgane est ouvert à l'idée de signer à Marseille, même si le club phocéen ne dispute pas la Ligue des champions. Cependant, expulsé après le coup de sifflet final, mardi soir, Adem Zorgane sera suspendu un ou plusieurs matchs en Europa League s'il rejoint l'OM.