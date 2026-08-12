L'OM pousse très fort pour recruter cet international algérien

L'OM pousse très fort pour recruter cet international algérien

OM12 août , 19:00
parClaude Dautel
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Si la priorité de l'OM est de vendre des joueurs, Grégory Lorenzi travaille activement sur le recrutement qui sera rapidement possible une fois le ménage fait. Adem Zorgane, l'international belge de l'Union Saint-Gilloise, est sur ses tablettes.
Dans l'attente d'un premier renfort durant ce mercato estival version Lorenzi, les supporters de l'Olympique de Marseille pourraient rapidement connaître le nom d'un premier joueur appelé à venir s'ajouter à l'effectif de Bruno Genesio. Et c'est d'ailleurs le nouvel entraîneur de l'OM qui a glissé le nom d'Adem Zorgane à son directeur sportif, Bruno Genesio ayant déjà voulu faire venir le milieu international algérien de 26 ans lorsqu'il était au LOSC.
L'Union Saint-Gilloise ayant été privée de Ligue des champions après sa défaite mardi en tour préliminaire, le club belge va évidemment être à l'écoute du marché pour certains de ses joueurs. Et cela tombe bien, Pol Prins, spécialiste du mercato belge, explique qu'Adem Zorgane est ouvert à l'idée de signer à Marseille, même si le club phocéen ne dispute pas la Ligue des champions. Cependant, expulsé après le coup de sifflet final, mardi soir, Adem Zorgane sera suspendu un ou plusieurs matchs en Europa League s'il rejoint l'OM.
Le spécialiste précise que le prix de 15 millions d'euros n'est pas forcément un frein, du moins si Adem Zorgane ne réclame pas un salaire trop élevé. On le sait, l'Olympique de Marseille fait la chasse aux gros salaires et aurait même fixé un salary cap de 100.000 euros par mois pour ses renforts. Formé au Paradou AC, un club d'un quartier d'Alger, Adem Zorgane a rejoint Charleroi, puis l'Union Saint-Gilloise en 2025 pour 4,3 millions d'euros. Titulaire indiscutable avec le club belge, puisqu'il a joué 51 matchs la saison passée, dont celui gagné (2-3) par l'OM en Ligue des champions, Adem Zorgane compte 24 sélections avec les Fennecs, mais il n'a pas été retenu pour le dernier Mondial. Ces dernières semaines, le nom du milieu de terrain avait circulé également du côté de l'Olympiakos, sans que cela se concrétise.
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Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

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Franchement ce match bof on l a deja gagné donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

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La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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Et s'il peut dans quelle condition physique ?? Car bon faut pas oublier qu'il revient de vacances...

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