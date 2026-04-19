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Ibrahim Mbaye - PSG

PSG : Fabrizio Romano salement accusé dans le dossier Mbaye

PSG19 avr. , 20:00
parHadrien Rivayrand
1
Ibrahim Mbaye n’a pas été convoqué dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 ce dimanche soir au Parc des Princes. Une décision relevée par Fabrizio Romano, qui n’est pas passée inaperçue.
Le Paris Saint-Germain reprend les affaires courantes en Ligue 1 ce dimanche soir au Parc des Princes face à l'OL. Luis Enrique et ses hommes comptent bien conserver leur avance en tête et maintenir le RC Lens à distance.
Pour la réception des Gones, le PSG devra composer sans plusieurs joueurs, dont Nuno Mendes et Ibrahim Mbaye. Si le Portugais est blessé, ce n’est pas le cas du Sénégalais, qui ne joue quasiment plus depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations.
Luis Enrique a tout simplement choisi de ne pas l’intégrer au groupe.

Fabrizio Romano prend cher 

Ces dernières heures, Fabrizio Romano s’est empressé d’évoquer la situation du joueur formé au Paris Saint-Germain. Le journaliste italien a publié une série de messages pour rappeler que Ibrahim Mbaye n’avait disputé aucune minute face à Toulouse FC, ni lors des deux rencontres contre Liverpool en Ligue des champions, avant de conclure en indiquant que son cas serait à suivre cet été lors du mercato.
Pour le compte X Le Prince du Parc, Fabrizio Romano ne ferait une fois de plus que relayer le discours d’un agent de joueur, qui lui demanderait de publier sur les réseaux sociaux afin de mettre en valeur son protégé en vue du marché des transferts.
« Qu'est-ce que Fabrizio Romano a besoin de faire un tel tweet de suivi minute par minute pour un gamin du centre de formation !? Vous avez ici l'exemple d'un tweet sponsorisé par un agent/DS ».

Lire aussi

OL : Ne parlez pas du PSG à Paulo Fonseca !OL : Ne parlez pas du PSG à Paulo Fonseca !
Ce n’est pas la première fois que Fabrizio Romano est pointé du doigt pour faire la promotion d’un joueur. Le journaliste spécialiste du mercato entretient de nombreux liens avec des agents, et cette proximité fait régulièrement débat.
Quoi qu’il en soit, concernant Ibrahim Mbaye, le Sénégalais semble plus que jamais sur le départ. Aston Villa serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de le recruter.
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Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!

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🤣🤣🤣🤣🤣

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Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile

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Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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