PSG : Fabrizio Romano salement accusé dans le dossier Mbaye

Ibrahim Mbaye n’a pas été convoqué dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 ce dimanche soir au Parc des Princes. Une décision relevée par Fabrizio Romano, qui n’est pas passée inaperçue.

Le Paris Saint-Germain reprend les affaires courantes en Ligue 1 ce dimanche soir au Parc des Princes face à l'OL. Luis Enrique et ses hommes comptent bien conserver leur avance en tête et maintenir le RC Lens à distance.

Pour la réception des Gones, le PSG devra composer sans plusieurs joueurs, dont Nuno Mendes et Ibrahim Mbaye. Si le Portugais est blessé, ce n’est pas le cas du Sénégalais, qui ne joue quasiment plus depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations.

Luis Enrique a tout simplement choisi de ne pas l’intégrer au groupe.

Fabrizio Romano prend cher

Ces dernières heures, Fabrizio Romano s’est empressé d’évoquer la situation du joueur formé au Paris Saint-Germain. Le journaliste italien a publié une série de messages pour rappeler que Ibrahim Mbaye n’avait disputé aucune minute face à Toulouse FC, ni lors des deux rencontres contre Liverpool en Ligue des champions, avant de conclure en indiquant que son cas serait à suivre cet été lors du mercato

Pour le compte X Le Prince du Parc, Fabrizio Romano ne ferait une fois de plus que relayer le discours d’un agent de joueur, qui lui demanderait de publier sur les réseaux sociaux afin de mettre en valeur son protégé en vue du marché des transferts.

« Qu'est-ce que Fabrizio Romano a besoin de faire un tel tweet de suivi minute par minute pour un gamin du centre de formation !? Vous avez ici l'exemple d'un tweet sponsorisé par un agent/DS ».

Ce n’est pas la première fois que Fabrizio Romano est pointé du doigt pour faire la promotion d’un joueur. Le journaliste spécialiste du mercato entretient de nombreux liens avec des agents, et cette proximité fait régulièrement débat.

Quoi qu’il en soit, concernant Ibrahim Mbaye, le Sénégalais semble plus que jamais sur le départ. Aston Villa serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de le recruter.