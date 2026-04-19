OL : Ne parlez pas du PSG à Paulo Fonseca !

Ce dimanche soir, c'est le PSG qui se profile sur la route de l'OL et si Lyon a parfois malmené le club de la capitale, Paulo Fonseca est lui bredouille face au Paris SG. Une statistique qui forcément peut inquiéter avant ce choc de Ligue 1.

L'OM ayant été battu à Lorient, et Lille ayant concédé le nul contre Nice, l'Olympique Lyonnais peut faire la belle affaire de cette journée de Ligue 1. Mais pas de chance pour Endrick et ses coéquipiers, ils se déplacent ce dimanche au Parc des Princes, où le PSG semble être redevenu injouable. Autrement dit, une victoire lyonnaise dans la capitale serait un énorme exploit, tout autant qu'une superbe opération. Cependant, sur son banc, l'Olympique Lyonnais a Paulo Fonseca, et ce dernier n'a jamais gagné le moindre match contre le Paris Saint-Germain. Lorsqu'il était entraîneur du LOSC, l'entraîneur portugais a fait un nul contre trois défaites face au PSG, et notamment un terrible 7-1 pris à domicile qui hante encore la mémoire des supporters lillois.

Le Progrès. Le bilan n'est pas fameux, et Paulo Fonseca l'a reconnu à la veille de ce choc contre le Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+). Face à une formation qui fait de nouveau peur à toute l'Europe, l'OL va devoir serrer les rangs et espérer que Et avec l'Olympique Lyonnais, ce n'est guère mieux puisqu'il a perdu ses deux matchs contre le PSG, et sur un score identique (3-2) comme le fait remarquer. Le bilan n'est pas fameux, et Paulo Fonseca l'a reconnu à la veille de ce choc contre le Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+). Face à une formation qui fait de nouveau peur à toute l'Europe, l'OL va devoir serrer les rangs et espérer que Dominik Greif réussisse une performance digne de celle du week-end dernier contre Lorient. Sans une vraie solidarité, Lyon risque de subir énormément face aux flèches parisiennes, et cela peut éventuellement très mal se terminer. Mais Lyon a tout de même un atout pour se motiver, à savoir le scénario du match aller et le gros sentiment d'avoir été privé d'au moins le point du nul en raison d'un arbitrage défaillant.

Interrogé sur cette possibilité de voir l'OL être dopé par cette idée de revanche, Clinton Mata a calmé le jeu. « Il n’est pas question de revanche. On espère que tout sera à la hauteur au retour. On avait fait une grosse prestation à l’aller à la maison, on va essayer de reproduire ça, en essayant d’être plus tueur. On va y aller en mettant toutes les chances de notre côté pour essayer de prendre des points. Il faut se concentrer sur nos forces pour essayer de les mettre en difficulté. Tout est possible dans le football », prévient le joueur lyonnais. Et pourquoi pas voir Paulo Fonseca enfin emmener son équipe à la victoire contre Paris ?