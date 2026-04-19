Paulo Fonseca, entraîneur de l'Olympique Lyonnais
Paulo Fonseca - Lyon

OL : Ne parlez pas du PSG à Paulo Fonseca !

OL19 avr. , 13:00
parClaude Dautel
0
Ce dimanche soir, c'est le PSG qui se profile sur la route de l'OL et si Lyon a parfois malmené le club de la capitale, Paulo Fonseca est lui bredouille face au Paris SG. Une statistique qui forcément peut inquiéter avant ce choc de Ligue 1.
L'OM ayant été battu à Lorient, et Lille ayant concédé le nul contre Nice, l'Olympique Lyonnais peut faire la belle affaire de cette journée de Ligue 1. Mais pas de chance pour Endrick et ses coéquipiers, ils se déplacent ce dimanche au Parc des Princes, où le PSG semble être redevenu injouable. Autrement dit, une victoire lyonnaise dans la capitale serait un énorme exploit, tout autant qu'une superbe opération. Cependant, sur son banc, l'Olympique Lyonnais a Paulo Fonseca, et ce dernier n'a jamais gagné le moindre match contre le Paris Saint-Germain. Lorsqu'il était entraîneur du LOSC, l'entraîneur portugais a fait un nul contre trois défaites face au PSG, et notamment un terrible 7-1 pris à domicile qui hante encore la mémoire des supporters lillois.
Et avec l'Olympique Lyonnais, ce n'est guère mieux puisqu'il a perdu ses deux matchs contre le PSG, et sur un score identique (3-2) comme le fait remarquer Le Progrès. Le bilan n'est pas fameux, et Paulo Fonseca l'a reconnu à la veille de ce choc contre le Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+). Face à une formation qui fait de nouveau peur à toute l'Europe, l'OL va devoir serrer les rangs et espérer que Dominik Greif réussisse une performance digne de celle du week-end dernier contre Lorient. Sans une vraie solidarité, Lyon risque de subir énormément face aux flèches parisiennes, et cela peut éventuellement très mal se terminer. Mais Lyon a tout de même un atout pour se motiver, à savoir le scénario du match aller et le gros sentiment d'avoir été privé d'au moins le point du nul en raison d'un arbitrage défaillant.
Interrogé sur cette possibilité de voir l'OL être dopé par cette idée de revanche, Clinton Mata a calmé le jeu. « Il n’est pas question de revanche. On espère que tout sera à la hauteur au retour. On avait fait une grosse prestation à l’aller à la maison, on va essayer de reproduire ça, en essayant d’être plus tueur. On va y aller en mettant toutes les chances de notre côté pour essayer de prendre des points. Il faut se concentrer sur nos forces pour essayer de les mettre en difficulté. Tout est possible dans le football », prévient le joueur lyonnais. Et pourquoi pas voir Paulo Fonseca enfin emmener son équipe à la victoire contre Paris ?
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0271
Premier League

Ang : De Zerbi menace de renvoyer des joueurs chez eux

Le Special One annoncé de retour à Madrid
Liga

José Mourinho de retour à Madrid, la rumeur enfle

ICONSPORT_364556_0122
OM

OM : Giovanni Castaldi dévoile tout

Bradley Barcola buteur avec le PSG
PSG

Le PSG s'inquiète dans le dossier Barcola

Fil Info

19 avr. , 13:40
Ang : De Zerbi menace de renvoyer des joueurs chez eux
19 avr. , 13:20
José Mourinho de retour à Madrid, la rumeur enfle
19 avr. , 12:40
OM : Giovanni Castaldi dévoile tout
19 avr. , 12:20
Le PSG s'inquiète dans le dossier Barcola
19 avr. , 12:00
Endrick : Madrid refuse un deuxième prêt à l'OL
19 avr. , 11:59
TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
19 avr. , 11:30
OM : La recrue fantôme de Benatia veut s'en aller
19 avr. , 11:10
PSG : Fabian Ruiz de retour dans le groupe contre l'OL
19 avr. , 11:00
Paris FC : Ilan Kebbal est trop cher pour Lyon

Derniers commentaires

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Ne confond pas ce que je fais à ta reum depuis 10 ans déjà facedeuz

OL : Les Lyonnais de la Ligue 2 font un gros bide

Fonseca le briseur de carrière qui passe son temps à mettre les jeunes talents au placard et à les frustrer même en menant face à des relégables tout en usant les titulaires. Rodriguez méritait bien plus de temps de jeu à l'OL comme beaucoup d'autres. Tout le monde l'a vu sauf ce bon à rien frileux de Fonseca. Ca a dû être un coup dur pour lui de se faire prêter dans le contexte actuel où on aurait eu vraiment besoin de lui sur le coté droit et qu'il avait fait une nouvelle fois une superbe entrée avec une détermination comparable à celle de Morera et un superbe but. Vivement que ce farfelu de Fonseca se casse très loin de Lyon et qu'il aille faire ses opérations de sabotage ailleurs.

OL : Endrick menace le PSG

prétentieux? il est ambitieux on lui pose la question, il ne va pas dire que c'est des monstres, qu'ils sont imbattables et qu'ils ont déjà perdu. pas comme si il se bouchait les oreilles après un but à la douzième minute

PSG : Escroquerie massive sur TikTok, 40.000 euros s'envolent

Spécial guest avec Kurt Cobain...

OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

Bien entendu qu'il faisait mieux il suffit de savoir compter espèce de bourrique que tu es , pourquoi il est parti ?? Parceque pas soutenu par cette direction en bois et ces joueurs dépourvue de leader d'équipe depuis le départ de rabiot ... si seulement la direction avait posé ses couille et tapé du poing sur la table quitte a envoyer les U19 ou les U17 si ils étaient pas motivé..de zerbi la terre entière le veux comme coach lui il allait pas se rendre malade il a pris ses affaires il sest taillé , et il a bien fait vue le bourbier tant pis pour nous, mauvaise gestion de la direction sur la cas rabiot déjà... puis sur le cas de zerbi ensuite ,on etait 2eme quand il etait la ..tu crois qu'avec beye les mecs comme rabiot et greenwood vont venir ?? Ils étaient venu pour lui..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading