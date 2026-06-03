Clément Turpin

Harcelé par les dirigeants, Turpin demande des comptes

Ligue 103 juin , 17:00
parEric Bethsy
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Considéré comme l’un des meilleurs arbitres au monde, Clément Turpin n’est pourtant pas épargné par les critiques en Ligue 1. L’arbitre français prend cher auprès des dirigeants, un traitement que l’officiel a bien du mal à comprendre.
Pour la troisième fois de sa carrière, Clément Turpin a été sélectionné pour la Coupe du monde. Preuve que le Français fait plus que jamais partie des meilleurs arbitres. Et ce malgré les commentaires subis en Ligue 1. Depuis de nombreuses années, l’officiel n’est pas épargné par les critiques. Il se dit par exemple que ses mauvaises décisions sont rarement corrigées par la VAR, ses collègues ayant peur de s’attaquer à son jugement.
« Je n'y crois pas, a démenti Clément Turpin dans un entretien accordé à L’Equipe. Les VAR savent quand il faut intervenir ou pas, quel que soit l'arbitre central. Je ne suis pas responsable de ces légendes urbaines (sourire) ! » L’homme en noir botte en touche, y compris lorsque nos confrères évoquent son image de personnage froid. « Je prête peu d'attention à ce que les gens disent de moi et je ne suis pas sur les réseaux sociaux, a-t-il réagi. Donc je ne sais pas quelle perception on a de moi. »
Je n'ai pas le sentiment d'être arrogant
- Clément Turpin
Quant aux plaintes incessantes des dirigeants de Ligue 1 qui le trouvent arrogant, Clément Turpin se révolte. « Sur quels éléments se basent-ils ? Quand on est dans une posture d'arbitre, il y a la complicité, mais aussi l'autorité qui fait partie de la fonction. Si on sanctionne avec le sourire, le sanctionné le vit mal. Je n'ai pas le sentiment d'être arrogant. En revanche, je dis souvent à mes proches, qui me connaissent par coeur : "Si à un moment donné, vous sentez que je pars en vrille et que vous devez me tirer les oreilles faites-le !" Ils n'ont jamais eu à le faire », s’est défendu l’arbitre français sans se remettre en question.
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