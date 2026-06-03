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Marquinhos a fait son choix, il reste au PSG

PSG03 juin , 17:40
parCorentin Facy
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Sous contrat avec le PSG pour encore deux saisons (juin 2028), Marquinhos pourrait faire le choix de quitter la capitale à son apogée après deux sacres en Ligue des Champions. Mais le Brésilien n’a pas envie de partir.
Joueur historique du Paris Saint-Germain, club qu’il a rejoint en 2013 en provenance de l’AS Roma pour 30 millions d’euros, Marquinhos va-t-il poursuivre sa carrière dans la capitale française ? La question se pose après le deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des Champions en ce mois de mai 2026. Le Brésilien a encore deux années de contrat, mais il pourrait être tenté de partir au sommet de son art, d’autant que Paris cherche à recruter un défenseur central droitier capable de lui succéder à moyen terme.
Dans le clan Marquinhos, une vraie réflexion est menée à ce sujet depuis plusieurs semaines déjà. Mais à en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma, le Brésilien et son entourage ont pris une décision forte : celle de rester au moins une année de plus au Paris Saint-Germain. Convaincu de pouvoir encore apporter à l’équipe et au projet dans sa globalité, l’ancien défenseur de l’AS Roma souhaite continuer à vibrer dans la capitale française. Un choix fort, mais qui doit maintenant être validé par le club.

Marquinhos attend la décision du PSG

Effectivement, sur les ondes d’Ici Paris Île de France, notre confrère explique que Marquinhos attend désormais de connaître la position du club et se pliera aux exigences de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. S’il est invité à trouver un nouveau club, le Brésilien ne forcera pas les choses et acceptera de partir. On imagine toutefois assez mal les dirigeants parisiens mettre Marquinhos à la porte. D’autant que le capitaine parisien peut encore rendre de fiers services, en accompagnant au mieux son successeur en défense centrale voire en dépannant à d’autres postes. L’aventure de Marquinhos au PSG est donc partie pour durer et ne devrait pas prendre fin durant cet été 2026.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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