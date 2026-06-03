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OM : Greenwood en Arabie Saoudite, départ accepté

OM03 juin , 17:20
parCorentin Facy
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Les arrivées de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi à l’OM ne changeront rien à l’avenir de Mason Greenwood, plus que jamais sur le départ. L’Anglais pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite.
Le visage du futur OM version 2026-2027 prend forme. Après les nominations de Stéphane Richard à la présidence et de Grégory Lorenzi à la direction sportive, c’est Bruno Genesio qui devrait être le prochain à rejoindre Marseille. En fin de contrat avec Lille, le technicien de 59 ans est attendu en Provence dans les jours à venir pour succéder à Habib Beye.
L’organigramme au complet, le mercato va enfin pouvoir avancer. Le dossier le plus urgent à gérer est sans conteste celui de Mason Greenwood. Sportivement, l’OM aimerait conserver la star formée à Manchester United. Courtisé par l’AS Roma ou encore Fenerbahçe, le meilleur buteur olympien depuis deux saisons a aussi une cote d’enfer en Arabie Saoudite.
La Saudi Pro League pourrait justement être sa prochaine destination selon La Minute OM, qui confirme quoi qu’il en soit l’imminence du départ de Mason Greenwood. « Il va partir ya des clubs saoudiens très intéressés » a publié sur X le compte spécialisé, répondant à un internaute se demandant si l’arrivée de Bruno Genesio pouvait rebattre les cartes dans ce dossier. Ce ne sera pas le cas, Mason Greenwood représentant la plus forte valeur marchande de l’effectif.

Le départ de Greenwood ne fait plus de doute

La non-qualification en Ligue des Champions a rendu son départ inéluctable pour les finances olympiennes. Le board phocéen attend plus de 50 millions d’euros pour son talentueux gaucher de 24 ans, tout en sachant que 40% de la somme qui sera récoltée dans le cadre de ce transfert ira directement dans les caisses de Manchester United. L’OM espère surtout que les nombreux intérêts saoudiens, cumulés à ceux de Fenerbahçe et de l’AS Roma, permettront de faire monter les enchères pour atteindre une sphère de prix record à l’échelle du club marseillais.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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16
Nice
3234711163760-23
17
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233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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