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Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions

OM03 juin , 16:00
parClaude Dautel
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Qualifié pour l'Europa League, l'OM est pour l'instant dans le chapeau 1. Cependant, la situation de Marseille est tout de même fragile au point que le club phocéen doit compter sur une qualification de l'OL pour la C1.
Après avoir longtemps espéré une qualification pour la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a arraché lors de la dernière journée de Ligue son ticket pour l'Europa Ligue en venant à bout du Stade Rennais. Sportivement, le challenge est intéressant pour l'OM qui semble armé pour jouer cette compétition plus que la C1. Mais financièrement, il en va autrement, puisque le club de Frank McCourt aurait eu bien besoin de l'argent de la Ligue des champions. Pour en revenir au sportif, actuellement, Marseille est sixième tête de série, ce qui lui assure donc d'être dans le chapeau 1 lors du tirage au sort. Cependant, l'OM pourrait dégringoler dans le chapeau 2 si trois clubs ne réussissent pas à obtenir leur ticket pour la Ligue des champions, ou se qualifient pour l'Europa League via les barrages. En effet, le chapeau 1 n'accueillera que les neuf premières formations à l'indice UEFA.

L'OL peut faire reculer l'OM d'un cran

Comme l'explique Le Phocéen, Benfica et les Rangers doivent passer par les barrages pour espérer jouer l'Europa Ligue, mais s'ils se qualifient alors ils passeront devant l'Olympique de Marseille. De même, parmi les équipes encore en course pour la Ligue des champions, Bodo/Glimt, l’Olympiakos, Fenerbahçe et....l'Olympique Lyonnais passeront devant l'OM s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour la prestigieuse et rémunératrice C1. Globalement, dans un scénario catastrophe, l'Olympique de Marseille pourrait reculer de plus de trois rangs et donc basculer dans le chapeau 2. Et si l'OL se qualifie pour la Ligue des champions, ce sera une épine de moins dans le pied provençal.
Cela ne serait évidemment pas une catastrophe compte tenu du nouveau format de la compétition, mais si l'OM veut pouvoir sereinement se qualifier pour la deuxième phase de l'Europa League début 2027. Bien évidemment, tout cela ne sera réalisable que si le club phocéen obtient le feu vert de l'UEFA pour participer à cette compétition. Même si les dirigeants marseillais se veulent, on n'en est plus à une dinguerie près cette année du côté du Vieux-Port.
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et tu penses que si DZ avait fait son taf avec l equipe qu il avait, l OM serait en crise ou tout irait bien?

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Liverpool va être gourmand cette année avec Bradley et Tonali pour remplacer Curtis Jones qui s'en va en Italie Restera à Newcastle a trouver un nouveau milieu de terrain Sachant que Manchester United cherche aussi un ailier et un milieu de terrain va y avoir du mouvement en premier league

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En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

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alors, ca avance??

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on est mercredi la, toujours rien

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