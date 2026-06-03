OL : Refroidi, Himbert l’accepte sans broncher

Victime d’une grave blessure à la cheville en mars dernier, Rémi Himbert avait été stoppé dans son élan. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a plus rejoué de la saison. Mais le jeune Gone vit ce coup dur avec calme et détermination.

On peut parler d’une pénurie d’avant-centre à l’Olympique Lyonnais . Sans surprise, le Brésilien Endrick va retrouver le Real Madrid suite à son prêt sans option d’achat. Et le club rhodanien ne pourra pas non plus compter sur Roman Yaremchuk la saison prochaine. La direction a bien envisagé de conclure son transfert définitif, sans parvenir à un accord avec l’Olympiakos qui exige le paiement de l’option d’achat à 5 millions d’euros.

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Il faut maintenant s’attendre à voir le directeur technique Matthieu Louis-Jean s’activer pour recruter au moins un renfort en pointe. Mais en attendant, Rémi Himbert représente l’une des rares solutions. Ce sera peut-être une belle opportunité pour le produit de l’académie lyonnaise. Lancé en deuxième partie de saison, l’attaquant de 18 ans a rapidement donné satisfaction à Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais l’a régulièrement aligné et ses performances ont convaincu les dirigeants de lui faire signer son premier contrat professionnel en mars dernier.

Mais deux jours plus tard, Rémi Himbert, à peine entré en jeu lors du huitième de finale aller de Ligue Europa contre le Celta Vigo (1-1), s’était gravement blessé à la cheville. Le jeune talent n’a plus rejoué avec l’équipe première depuis ce coup dur. Mais au lieu de laisser parler sa frustration, le natif de Saint-Avold vit la situation avec une étonnante sérénité. « Ça fait partie du parcours, a relativisé le Lyonnais dans Le Républicain Lorrain. Aujourd’hui, je prends le temps de revenir correctement, sans brûler les étapes. Je travaille beaucoup le renforcement musculaire pour revenir encore plus fort. » Et avec l’espoir de regagner les faveurs du coach pendant la préparation estivale.