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Doué ou Ekitike, le PSG tente un coup de poker à 100 ME

PSG03 juin , 16:40
parEric Bethsy
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Lancé sur la piste Eli Junior Kroupi, le Paris Saint-Germain devra miser gros pour convaincre Bournemouth de transférer l’attaquant français. Un pari risqué pour le club de la capitale, habitué à ce genre d’investissement, et pas toujours avec réussite.
Après la stabilité privilégiée lors des derniers mercatos, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la fenêtre à venir pour renouveler une partie de son effectif. Le secteur offensif sera peut-être concerné sachant que Bradley Barcola, frustré par son statut de remplaçant et dont la prolongation traîne en longueur, fait l’objet de rumeurs de départ. C’est sans doute ce qui explique l’intérêt parisien pour Eli Junior Kroupi (19 ans) après une excellente première saison en Angleterre.
Reste à savoir si l’ancien Lorientais a déjà les épaules pour évoluer chez le double champion d’Europe. Sur le plateau de Canal+, Dominique Armand a partagé son optimisme. « Si Eli Junior Kroupi a déjà le niveau pour le Paris Saint-Germain ? Ça, le temps nous le dira, a répondu le journaliste. C'est difficile de le dire comme ça. Mais bon, il a le talent, il a le bagage puisqu'il vient de faire une saison en Premier League quand même, ce n'est pas rien, avec des résultats individuels mais aussi collectifs dans une équipe qui a très bien tourné. Et on sent qu'il a aussi la mentalité pour performer dans ce genre de club. Donc il a beaucoup de très bonnes prédispositions. »

Le PSG s'est parfois trompé

« Il a un petit peu le profil que d'autres joueurs avaient quand ils ont été recrutés par le PSG, comme Barcola qui avait un bagage limité à Lyon, comme Doué à Rennes et il y en a d'autres : Nuno Mendes, Vitinha… Tous ces joueurs-là, quand ils arrivent à Paris, ils n'ont pas grand-chose derrière eux, a rappelé l’observateur. Mais le club a décelé un potentiel et ça a marché. Mais il y a aussi des échecs dans ces profils-là, je pense à Ekitike pour lequel ça n'a pas marché à Paris parce que c'était peut-être un peu tôt, à Ugarte aussi. Ça ne marche pas à tous les coups mais ça marche souvent quand même à Paris. » Cette fois, le Paris Saint-Germain devra débourser près de 100 millions d’euros, soit le prix fixé par les Cherries.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs33
Buts13
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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