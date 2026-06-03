OM : La remplaçante de Longoria à la LFP est connue

A l’occasion de l’assemblée générale de la LFP ce mercredi, deux ex-membres du conseil d’administration de la Ligue, dont Pablo Longoria, ont été remplacés.

« Réunie ce 3 juin 2026, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection de deux postes vacants du Conseil d’Administration issus des représentants des clubs de Ligue 1 McDonald’s » explique la Ligue avant de conclure. Ancien président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a laissé une place vacante au sein du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’instance a dévoilé que Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, avait succédé à l’Espagnol au sein de la LFP.explique la Ligue avant de conclure.

« À l’issue du premier tour, les nouveaux membres élus sont : Pascal ROBERT (Stade Brestois) – 79,51 % des voix valablement exprimées Shéhérazade SEMSAR-DE BOISSÉSON (Olympique de Marseille) – 67,80 % des voix valablement exprimées. Les deux nouveaux membres intègrent le Conseil d’Administration de la LFP » explique le communiqué officiel de la Ligue.