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William Saliba

La France sans Saliba contre la Côte d'Ivoire

Equipe de France03 juin , 17:14
parCorentin Facy
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Touché au dos après la finale de la Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG, William Saliba ne jouera pas jeudi soir avec l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire en match amical.
Il y a quelques jours, on apprenait que William Saliba était blessé au dos à tel point qu’un forfait pour la Coupe du monde était redouté. Ce ne sera pas le cas, le défenseur d’Arsenal ayant bien rejoint Clairefontaine en même temps que Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery. Le staff des Bleus n’est pas inquiet quant à sa forme dans l’optique du Mondial. En revanche, Didier Deschamps va gérer son taulier défensif pour le match amical face à la Côte d’Ivoire ce jeudi à Nantes comme il l’a confié en conférence de presse.

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« William va bien, il va être géré. Si il avait fallu jouer demain, il aurait joué. Il était prêt à jouer. Mais il ne jouera pas. C'est de la gestion, comme pour d'autres. Chacun à ses petits poulains, veut voir jouer lui ou lui... Les 6 de la Ligue des champions sont arrivés tardivement, je serai amené à répartir les temps de jeu. C'est le moment de le faire. Les 26 sont dans de bonnes conditions » a fait savoir Didier Deschamps. On se dirige donc vers une défense centrale composée de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté pour ce premier match de préparation des Bleus avant la Coupe du monde.
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603418610534013
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9
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44341111124750-3
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363499162948-19
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