Lens a choisi le successeur de Sage... en Ligue 2

Informé par Pierre Sage de son futur départ à Crystal Palace, le RC Lens est à la recherche d’un entraîneur. Les Sang et Or aimeraient enrôler Patrick Videira, auteur d’une superbe saison avec Le Mans en Ligue 2.

Les dirigeants du Racing Club de Lens ne s’attendaient certainement pas à vivre un début d’intersaison aussi mouvementé. Le club nordiste doit faire face au départ à venir Pierre Sage , élu meilleur entraîneur de la saison 2025-2026 en Ligue 1 . Courtisé dans le Golfe, l’ancien Lyonnais est surtout très proche de s’engager en faveur de Crystal Palace, qui cherche un successeur à Oliver Glasner. Lens n’ayant pas l’intention de s’aligner sur l’offre anglaise, le départ de Pierre Sage est devenu inéluctable.

Pour le remplacer, le pensionnaire de Bollaert a identifié un profil très intéressant… en Ligue 2. Deuxième du championnat et donc promu en Ligue 1 pour la saison prochaine avec Le Mans, Patrick Videira fait partie des cibles très appréciées par le board lensois selon Clément Brossard. « Encore en N3 il y a deux ans, Patrick Videira (Le Mans) est sur les tablettes du RC LENS pour remplacer Pierre Sage. Un autre club de Ligue 1 se montre très intéressé. Il lui reste un an de contrat dans la Sarthe » a publié sur son compte X le journaliste de RMC.

Videira ciblé pour succéder à Sage

On ignore pour l’instant si Patrick Videira sera le choix définitif du RC Lens pour succéder à Pierre Sage, mais l’entraîneur du Mans est en tout cas en très bonne position dans la short-list du directeur sportif nordiste Jean-Louis Lecca. Un profil jeune (49 ans), comme celui de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui ferait un sacré saut dans l’inconnu en débarquant en Ligue 1 et qui plus est dans un club qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Le RC Lens espère en tout cas finaliser la venue de son nouvel entraîneur, Patrick Videira ou un autre, au plus vite afin de pouvoir avancer ensuite sur le mercato avec sérénité.