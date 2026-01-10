PSG : Fabian Ruiz dit oui à Galatasaray !

Le PSG, à l'écoute des offres pour Fabian Ruiz tant que ce dernier n'aura pas prolongé, va avoir des nouvelles de Galatasaray très prochainement en vue d'un gros transfert.

Gros point fort du Paris SG la saison dernière, le trio du milieu de terrain est invariablement aligné par Luis Enrique dès qu’il le peut. Entre la maestria technique de Vitinha et la fougue de Joao Noves, il y a le métronome Fabian Ruiz, maitre dans l’art du bon placement et du contrôle du tempo du jeu. L’Espagnol fait l’unanimité au PSG, mais son avenir est plus incertain.

Souvent annoncé comme un joueur amené à prolonger à Paris, le milieu de terrain a récemment fait savoir qu’il projetait déjà sur une fin de carrière au Bétis Séville, son club de coeur. A 29 ans, l’international espagnol a encore le temps de voir venir, au point d’envisager de passer par un club intermédiaire.

Fabian Ruiz ok pour écouter l'offre de Galatasaray

Ces derniers jours, le Galatasaray Istanbul s’est renseigné à son sujet, et selon le média turc Hurriyet, l’agent de l’ancien joueur du Napoli a donné « le feu vert » pour discuter d’un transfert avec le PSG. L’idée de rejoindre Galatasaray ne déplait pas à Fabian Ruiz, qui a certainement reçu une proposition salariale très élevée et un contrat longue durée pour être séduit par l’idée de rejoindre le championnat turc.

Le média précise que Galatasaray, qui se veut très ambitieux, envisage de faire une offre à hauteur de 30 ME pour convaincre le PSG de laisser partir son milieu de terrain. Pour le moment, Paris n’est absolument pas vendeur, mais dans sa politique salariale plus stricte, le club de la capitale se heurte à quelques complications dans les négociations avec ses joueurs majeurs. Cela a le don d’ouvrir des portes pour regarder ailleurs, et Galatasaray, avec ses moyens élevés et ses grosses ambitions, compte bien tenter sa chance pour réaliser le gros coup de l’hiver.

Fabian Ruiz est sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2027, et faute d’accord pour une prolongation, il entrerait alors en juin prochain dans la dernière année de son contrat. Une situation que Luis Camps et Nasser Al-Khelaïfi ne veulent pas vivre.