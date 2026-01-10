PSG : Ce buteur français va faire oublier Dembélé

L'avenir d'Ousmane Dembélé au PSG s'est obscurci d'un coup cette semaine, avec son refus de prolonger. Il est l'heure pour Paris de se pencher sur sa relève.

Coup de chaud au Paris SG où la situation d’Ousmane Dembélé commence à faire trembler. Comme il en a pris l’habitude, le club de la capitale profite du coeur de la saison pour entamer des discussions pour prolonger les joueurs auxquels il tient. Si cela se passe bien pour Willian Pacho par exemple, c’est beaucoup plus compliqué pour Bradley Barcola, peu satisfait par son statut. Avec Ousmane Dembélé, cela coince clairement au niveau du salaire.

Le PSG et Dembélé, au bord du clash

L’ensemble de la presse française a souligné que le Ballon d’Or avait rejeté l’offre parisienne, estimant son salaire, pourtant augmenté à 30 ME par an, bien insuffisant par rapport à son importance dans les succès du club. Un vrai bras de fer se met en place et les deux camps sont très fermes dans leur position. L’entourage de l’ancien barcelonais estime qu’il mérite aussi bien que ce que touchait un Kylian Mbappé par exemple, à savoir 60 ME par an.

Pour le PSG, impossible de retrouver ces montants-là pour un joueur certes important, mais qui traverse une saison assez terne. Et surtout, la politique du club de la capitale n’est plus de donner des salaires exorbitants, mais plus des montants mesurés avec des primes copieuses en cas de bonnes performances.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé fait en tout cas rêver toute la Premier League , et la situation pourrait donc s’envenimer. Face à ce problème, les supporters parisiens espèrent bien sûr que tout va s’arranger, mais ils estiment que leur club a bien raison de ne pas sombrer à nouveau dans la folie des grandeurs, en donnant des salaires colossaux à leurs joueurs. Si la situation devait s’envenimer et provoquer un départ de l’international français, alors la solution est toute trouvée selon les suiveurs du PSG sur les réseaux.