ICONSPORT_281585_0102

PSG : Ce buteur français va faire oublier Dembélé

PSG10 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
0
L'avenir d'Ousmane Dembélé au PSG s'est obscurci d'un coup cette semaine, avec son refus de prolonger. Il est l'heure pour Paris de se pencher sur sa relève.
Coup de chaud au Paris SG où la situation d’Ousmane Dembélé commence à faire trembler. Comme il en a pris l’habitude, le club de la capitale profite du coeur de la saison pour entamer des discussions pour prolonger les joueurs auxquels il tient. Si cela se passe bien pour Willian Pacho par exemple, c’est beaucoup plus compliqué pour Bradley Barcola, peu satisfait par son statut. Avec Ousmane Dembélé, cela coince clairement au niveau du salaire.

Le PSG et Dembélé, au bord du clash

L’ensemble de la presse française a souligné que le Ballon d’Or avait rejeté l’offre parisienne, estimant son salaire, pourtant augmenté à 30 ME par an, bien insuffisant par rapport à son importance dans les succès du club. Un vrai bras de fer se met en place et les deux camps sont très fermes dans leur position. L’entourage de l’ancien barcelonais estime qu’il mérite aussi bien que ce que touchait un Kylian Mbappé par exemple, à savoir 60 ME par an.
Pour le PSG, impossible de retrouver ces montants-là pour un joueur certes important, mais qui traverse une saison assez terne. Et surtout, la politique du club de la capitale n’est plus de donner des salaires exorbitants, mais plus des montants mesurés avec des primes copieuses en cas de bonnes performances.
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé fait en tout cas rêver toute la Premier League, et la situation pourrait donc s’envenimer. Face à ce problème, les supporters parisiens espèrent bien sûr que tout va s’arranger, mais ils estiment que leur club a bien raison de ne pas sombrer à nouveau dans la folie des grandeurs, en donnant des salaires colossaux à leurs joueurs. Si la situation devait s’envenimer et provoquer un départ de l’international français, alors la solution est toute trouvée selon les suiveurs du PSG sur les réseaux.
Ils sont ainsi nombreux, après l’annonce du refus de signer une prolongation de la part de Dembélé, à souhaiter bon vent à l’ancien rennais et à accueillir les bras ouverts un jeune français qui brille en Premier League. Il s’agit d’Eli Kroupi Junior. Le joueur formé à Lorient, a pris son envol à Bournemouth après son transfert pour 13 ME en 2025. Cette saison, au sein de l’équipe surprise de Premier League, il a inscrit 7 buts en 16 matchs. Sa valeur a certes grimpé proche des 30 ME, mais à seulement 19 ans et avec un profil de joueur complet, il fait saliver les fans parisiens. « Merci Ousmane, ramenez nous la pépite Kroupi Junior », « Allez Nasser, va chercher Kroupi à Bournemouth », « Campos, faut aller chercher Kroupi Jr, il est chaud et très bon », « PSG, mets les sous sur Kroupi », « Faut tellement aller le chercher », ont supplié certains supporters parisiens sur les réseaux. Le message est passé, Eli Kroupi Junior a la cote, en Angleterre comme dans la capitale française, même si cela reste pour le moment au rang du fantasme.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier LeaguePSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League
L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoueL'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281551_0020
OM

L’OM n’a pas été respecté au Koweït

ICONSPORT_279190_0332 (1)
PSG

Dembélé vs PSG, l'info qui change tout

ICONSPORT_281216_0268
Ligue 1

Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres

Matt O'Riley
OM

OM : Un deuxième joueur s'excuse

Fil Info

10 janv. , 14:30
L’OM n’a pas été respecté au Koweït
10 janv. , 14:00
Dembélé vs PSG, l'info qui change tout
10 janv. , 13:40
Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres
10 janv. , 13:20
OM : Un deuxième joueur s'excuse
10 janv. , 13:00
« On subit les conséquences », les fans de l’OL accusés
10 janv. , 12:40
L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz
10 janv. , 12:20
L'OL lâche une première offre à 5,5 ME
10 janv. , 11:40
L'ASSE trouve une perle rare en Azerbaïdjan

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Regarde l'action zoomée au ralenti et ose encore me dire quil ne lui touche pas le pied gauche... vas-y ose..

L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz

Quels tocards lui et ses agents....

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu connais rien au foot. ca se confirme a chaque fois que tu ouvres ton claque merde. c marrant

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu penses que dans 30 ans ça sera comment pour ton club??? a la limite de la relegation avant le Qatar et son fric. donc evite de la ramener petit cretin

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

regarde encore et encore les images. Neves n est pas touché. pfff mensonge et mauvaise foi..... Derrien a aussi dit qu il y avait contact. point baarre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading