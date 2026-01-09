ICONSPORT_281658_0117
Mason Greenwood

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Ligue 109 janv. , 15:10
parQuentin Mallet
8
Face au Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de remporter son premier trophée depuis 2012. Selon un ancien arbitre international français, les Phocéens ont même été avantagés par les décisions arbitrales.
L'OM a bien failli renverser le PSG pour aller s'offrir le premier trophée de son histoire récente (le dernier remonte à 2012). Mais cette finale du Trophée des champions a finalement tourné en la faveur du club parisien. Une situation qui aurait bien pu ne jamais arriver, alors que les Phocéens ont bénéficié d'un fait de jeu particulièrement généreux. A l'entrée du dernier quart d'heure, Thomas Léonard a accordé un pénalty à Mason Greenwood pour une faute de Lucas Chevalier. Au ralenti, on voit pourtant bien qu'il n'y a aucun contact entre les deux joueurs. Devant cette situation, Bruno Derrien, ancien arbitre international français, a confirmé que l'OM avait été avantagé par l'arbitrage.

L'OM bien aidé par l'arbitre

« Pour moi ce pénalty est sévère. Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime. La fougue de la sortie de Chevalier a peut-être influencé l’arbitre. Paris a gagné, ça fera moins polémique », a déclaré celui qui a dirigé 350 matchs au niveau professionnel pendant sa carrière d'arbitre. Une analyse qui prouve bien que si le sort n'avait pas été favorable au Paris Saint-Germain, une grosse polémique aurait pu éclater.

Concernant le hors-jeu jugé litigieux par les supporters marseillais de Gonçalo Ramos au moment de l'égalisation à 2-2, Bruno Derrien confirme toutefois qu'il n'y avait rien à signaler. « Il est hors-jeu au départ de l’action, mais Bradley Barcola ne l’est pas et comme Ramos n’est pas servi directement, il est remis en jeu au moment du centre de son partenaire », explique-t-il. Fin du débat. Du moins pour ce match.
8
Derniers commentaires

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Ce qui gêne c'est que c'est Ramos qui marque alors qu'il est HJ. Il a clairement profité de son placement donc il aurait dû être signalé HJ

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Quel scénario génial !! Il n'y a pas pire pour les sardines avariées 🤣🤣 Ils étaient en opération commando pour un match dont ils n'avaient rien à foutre, soit disant et même en faisant le match de leur vie, ils sont incapables de gagner ni de mettre un but dans le jeu !! Ensuite ça chiale comme des pucelles... quelle honte ! Ça gagne par miracle un match de championnat grâce encore à un csc et ça se retrouve à 7 pts 3 mois après 🤣🤣 cherchez l'erreur.... petite équipe et petit club insignifiant, dont tout le monde se moque .... heureusement qu'ils ont la bonne mère pour les protéger et leur porter chance !! Qu'est-ce que ça serait sinon ?? 14 ans sans titres ni trophées alors que Montpellier, Monaco et Lille ont un titre de champion de France depuis les qatari !! Mais pas ces blaireaux de marseillais .... et ça vient encore l'ouvrir et péter plus haut que son cul !! Prosternez vous devant le grand psg qui gagne et arrêtez de vous prendre pour ce que vous ne serez jamais

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Dans ton univers parallèle surement oui 🫵🏽🤡

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

T'es surement mieux n'est-ce pas? Alors ta carrière c'est de glander sur foot01 lol...ça me fait bien marrer les supporters de forum qui se pensent meilleur que des arbitres ou joueurs alors qu'ils ont à peine eu le niveau départementale...😂😂😂 🫵🏽🤡

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

oui bien sur Bruno. on se souvient de ton incroyable niveau et ta qualité magistrale a arbitrer. merci de cette intervention

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading