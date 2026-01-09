L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Face au Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de remporter son premier trophée depuis 2012. Selon un ancien arbitre international français, les Phocéens ont même été avantagés par les décisions arbitrales.

L' OM a bien failli renverser le PSG pour aller s'offrir le premier trophée de son histoire récente (le dernier remonte à 2012). Mais cette finale du Trophée des champions a finalement tourné en la faveur du club parisien. Une situation qui aurait bien pu ne jamais arriver, alors que les Phocéens ont bénéficié d'un fait de jeu particulièrement généreux. A l'entrée du dernier quart d'heure, Thomas Léonard a accordé un pénalty à Mason Greenwood pour une faute de Lucas Chevalier. Au ralenti, on voit pourtant bien qu'il n'y a aucun contact entre les deux joueurs. Devant cette situation, Bruno Derrien, ancien arbitre international français, a confirmé que l'OM avait été avantagé par l'arbitrage.

L'OM bien aidé par l'arbitre

« Pour moi ce pénalty est sévère. Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime. La fougue de la sortie de Chevalier a peut-être influencé l’arbitre. Paris a gagné, ça fera moins polémique », a déclaré celui qui a dirigé 350 matchs au niveau professionnel pendant sa carrière d'arbitre. Une analyse qui prouve bien que si le sort n'avait pas été favorable au Paris Saint-Germain, une grosse polémique aurait pu éclater.

Concernant le hors-jeu jugé litigieux par les supporters marseillais de Gonçalo Ramos au moment de l'égalisation à 2-2, Bruno Derrien confirme toutefois qu'il n'y avait rien à signaler. « Il est hors-jeu au départ de l’action, mais Bradley Barcola ne l’est pas et comme Ramos n’est pas servi directement, il est remis en jeu au moment du centre de son partenaire », explique-t-il. Fin du débat. Du moins pour ce match.