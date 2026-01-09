L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Ce qui gêne c'est que c'est Ramos qui marque alors qu'il est HJ. Il a clairement profité de son placement donc il aurait dû être signalé HJ
Quel scénario génial !! Il n'y a pas pire pour les sardines avariées 🤣🤣 Ils étaient en opération commando pour un match dont ils n'avaient rien à foutre, soit disant et même en faisant le match de leur vie, ils sont incapables de gagner ni de mettre un but dans le jeu !! Ensuite ça chiale comme des pucelles... quelle honte ! Ça gagne par miracle un match de championnat grâce encore à un csc et ça se retrouve à 7 pts 3 mois après 🤣🤣 cherchez l'erreur.... petite équipe et petit club insignifiant, dont tout le monde se moque .... heureusement qu'ils ont la bonne mère pour les protéger et leur porter chance !! Qu'est-ce que ça serait sinon ?? 14 ans sans titres ni trophées alors que Montpellier, Monaco et Lille ont un titre de champion de France depuis les qatari !! Mais pas ces blaireaux de marseillais .... et ça vient encore l'ouvrir et péter plus haut que son cul !! Prosternez vous devant le grand psg qui gagne et arrêtez de vous prendre pour ce que vous ne serez jamais
Dans ton univers parallèle surement oui 🫵🏽🤡
T'es surement mieux n'est-ce pas? Alors ta carrière c'est de glander sur foot01 lol...ça me fait bien marrer les supporters de forum qui se pensent meilleur que des arbitres ou joueurs alors qu'ils ont à peine eu le niveau départementale...😂😂😂 🫵🏽🤡
oui bien sur Bruno. on se souvient de ton incroyable niveau et ta qualité magistrale a arbitrer. merci de cette intervention
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 🏴 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 𝗦𝗨𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 ! 💙🤍 Ses stats cette saison c’est : 🏟️ 24 matches TCC ⚽️ 𝟭𝟲 𝗕𝗨𝗧𝗦 🎯 𝟰 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦