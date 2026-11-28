Le PSG est activement à la recherche d'un nouveau renfort offensif. Estevao pourrait bien être la perle rare recherchée par Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas se précipiter, mais réfléchit bel et bien à la possibilité de recruter un nouvel élément offensif lors du mercato d'hiver. Les champions d'Europe ont ciblé plusieurs profils bien précis, même si certains seront difficiles à déloger de leur club en cours de saison. Du côté de Chelsea, un joueur retient tout particulièrement l'attention des dirigeants parisiens : Willian Estevao. Le jeune international brésilien pourrait d'ailleurs rejoindre le PSG dans le cadre d'une opération susceptible de satisfaire toutes les parties.

Estevao bien parti pour signer au PSG cet hiver ?

Selon les dernières informations de Nicolo Schira, les champions d'Europe envisagent en effet de passer à l'action pour s'attacher les services du joueur de 19 ans. Willian Estevao traverse actuellement une période délicate à Chelsea. Il a disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec les Blues, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive. Encore sous contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2033, il pourrait faire l'objet d'un prêt au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, Luis Enrique souhaite pouvoir compter sur des joueurs capables de s'inscrire dans la durée, ce qui pourrait inciter le PSG à envisager une offre pour un transfert définitif.

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Xabi Alonso, qui rencontre pas mal de difficultés à Chelsea ces dernières semaines, pourrait être plus que jamais favorable à un départ d'Estevao afin d'alléger son effectif et d'apaiser certaines tensions au sein du vestiaire. En tout cas, le Paris Saint-Germain semble bien décidé à recruter un renfort offensif et le Brésilien pourrait représenter une piste intéressante pour pallier les absences de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, qui devraient vraisemblablement manquer tout le reste de la saison.