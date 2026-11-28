Au moment où le PSG doit composer sans Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia jusqu'à la fin de la saison, Luis Enrique a permis à son équipe de compter sur un nouvel atout. Depuis le début de la saison, les champions d'Europe en titre ont marqué dix buts sur des coups de pied arrêtés, et cela est un énorme plus.

Le Paris Saint-Germain a souffert face à Rome, mercredi en Ligue des champions, mais le club de la capitale a notamment pu compter sur un but d'Illya Zabarnyi suite à un corner repris victorieusement par le défenseur ukrainien. Après la rencontre, Luis Enrique a vanté les mérites de l'ancien joueur de Bournemouth, dont il a confié qu'il avait joué un match « presque parfait » face au club italien. Mais ce que l'on note surtout, c'est qu'à cette occasion le PSG a marqué son dixième but sur coups de pied, arrêtés toutes compétitions confondues. Un record dans l'histoire du PSG, qui ne brillait pas particulièrement dans ce secteur. Et si les doubles champions d'Europe sont aussi performants dans ce secteur, cela ne doit rien au hasard. Car l'entraîneur espagnol avait bien vu que son équipe pêchait dans ce secteur et il a décidé, avec son staff, de s'attaquer à un problème.

Pour Gilles Bourges, ancien entraîneur des gardiens du Paris Saint-Germain, cette réussite sur les coups de pied arrêtés ne doit rien à la chance. « On sent que ces phases sont travaillées, il n'y a pas de hasard. On voit un schéma avec deux joueurs positionnés près du ballon pour attirer des adversaires, certains font diversion, certains arrivent lancés, certains font des blocs. C'est une mécanique qui doit être bien huilée, et pour cela, certains doivent se sacrifier sans avoir un rôle actif. C'est un travail très collectif. Je suis convaincu que la force du PSG sur les CPA offensifs vient de sa capacité à avoir ciblé en amont les points ou zones faibles de l'adversaire », explique, dans L'Equipe, le technicien. Pour ce dernier, avant chaque rencontre, chaque joueur du Paris Saint-Germain sait donc ce qu'il aura à faire, notamment sur les corners.

Le PSG deux fois plus efficace que le Real, Liverpool et le Bayern

Cette force de frappe n'est pas anodine puisque depuis le début de la saison en Ligue des champions le Paris Saint-Germain a marqué six buts sur corner, soit le double du Real Madrid, de Liverpool et du Bayern Munich. De quoi confirmer que grâce à ce travail mené en amont des matchs par Rafel Pol, qui gère plus précisément ce secteur, le PSG compte sur une force de frappe supplémentaire sur le plan offensif, ce qui n'est pas rien au moment où Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia seront absentes toute la saison.