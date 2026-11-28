Battu à Lille mercredi en Ligue des champions, le Bayern Munich a été tenu en échec (0-0) ce samedi à Hambourg.

Le club bavarois a évolué à dix pendant toute la seconde période, Kimmich ayant été expulsé pour un improbable tirage de cheveux juste avant la pause. Le Bayern, qui avait l'occasion de passer devant Dortmund en cas de victoire, pourrait se retrouver à quatre points du BVB89 en cas de succès du Borussia dimanche contre le Bayer Leverkusen.