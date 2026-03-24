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PSG : Duel avec le Real Madrid, Enzo Fernandez a tranché

PSG24 mars , 22:30
parQuentin Mallet
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Cible préférentielle du Paris Saint-Germain, Enzo Fernandez a de plus en plus l'intention de quitter Chelsea à l'issue de la saison. Problème, en cas de départ, le champion du monde argentin a une autre préférence.
La double confrontation entre le PSG et Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions a donné un avant-goût à Enzo Fernandez de ce qu'était un collectif de très haut niveau, taillé pour les échéances internationales. Leader technique des Blues, l'Argentin au contrat portant jusqu'en juin 2032 nourrit de plus en plus des envies de changer d'air et de franchir encore un cap dans sa carrière. Aux dernières nouvelles, rares sont les clubs à avoir une chance de le déloger de Chelsea. Et si le champion d'Europe en titre est de plus en plus cité dans les rumeurs concernant un éventuel transfert du milieu argentin de 25 ans, c'est plus vers le Real Madrid qu'il se dirige.

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Enzo Fernandez a une préférence

En effet, selon les informations de talkSPORT, Enzo Fernandez est bel et bien disposé à signer au Real Madrid l'été prochain. Il voit une signature au club de la Maison Blanche comme une opportunité unique de franchir un cap rêvé dans sa carrière. Pour l'heure, les Merengues n'ont toutefois lancé aucune grande manoeuvre de recrutement pour l'instant. Si les besoins techniques dans l'entrejeu madrilène sont indéniables, Florentino Pérez veut rester prudent avant de se lancer dans une opération à trois chiffres. Quant au PSG, nos confrères britanniques affirment qu'il n'est plus une priorité étant donné la qualité déjà présente dans l'entrejeu parisien.
Si Enzo Fernandez voit d'un bon oeil une signature au Real Madrid, il n'en garde pas moins beaucoup d'attachement pour Chelsea. Malgré sa déception de voir Enzo Maresca être remplacé par Liam Rosenior, l'Argentin veut continuer à prouver par son rôle de leader qu'il est un joueur de classe mondiale dans le plus exigeant des championnats européens.
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Bonjour cher joekidd, deja je te remercie pour le respect et le contenu de ton commentaire. Fan de l'OL je regrade également tous les matchs du PSG. Pour répondre aux faits de jeu contre le PSG : Sur WZE je ne nierai pas que Tagliafico fais une intervention mal maitrisé, péno possible mais pas rouge. Concernant Mata sur Mayulu je vais être catégorique le contact n'est pas suffisament appuyé de Mata pour que Mayulu obtienent un penalty. Sur les faits de jeu contre Lyon : Sur Tessman c'est trop litigieux et que le but ne soit pas validé n'est pas un scandale en revenche dans le sens inverse pas sur que le but aurait été validé pour Lyon. Réponse commune pour Zabarnyi et Lee : Je n'ai pas la prétention de connaitre toutes les regles ainsi que leur applications en revanche je regarde une moyenne 4 matchs par semaine depuis plus de 10 ans qui me confère une base de donnée et de jurisprudence sur les décisions arbitrales sur une grande diversités d'actions dans dans le football. Donc autant te dire que les élécubration d'arbitres incapables de reconnaitre leurs erreurs et qui te sorte l'argument de "l'interprétation" me fais doucement rire. Ma position sur les erreurs arbitrales commises par les hommes en jaune sur le terrains sont qu'elles sont compréhensibles et excusables au vu de l'intensité et du nombres de situations litigieuses au cours d'un match. En revanche à l'ère de l'arbitrage vidéo il m'est intolérable de voir autant de bévues dans des décisions qui la plupart du temps ne souffre d'aucune zone grise. Si tu as vu tous les matchs de Lyon cette saison je te met au défi de me trouver de mauvaise foi dans les justifications de mes démonstrations sur les erreurs , nombreuses erreurs en défaveur de Lyon cette saison. Cordialement,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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