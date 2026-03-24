PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME

Le changement de maire va relancer les négociations entre le PSG et la ville de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes. Emmanuel Grégoire veut faire une offre à Nasser Al-Khelaifi.

Anne Hidalgo étant sur le départ, et Rachida Dati n'ayant pas été élue, le Paris Saint-Germain n'a encore aucune certitude concernant la position du nouveau maire de Paris dans le dossier du Parc des Princes. Mais selon Le Parisien , Emmanuel Grégoire est très favorable à une vente du stade de la Porte de Saint-Cloud au PSG dans des conditions encore à préciser. La ville de Paris pense pouvoir empocher jusqu'à 300 millions d'euros dans cette opération immobilière importante. Mais, il y a tout de même un élément qui pourrait changer la donne, comme le révèle le quotidien francilien, à savoir que le Paris Saint-Germain, et encore plus son actionnaire américain Arctos, sont de plus en plus tentés par un déménagement dans un nouveau stade à Massy ou à Poissy.

Le PSG plus vraiment tenté par des travaux au Parc des Princes

Si les supporters du PSG sont fermement attachés au Parc des Princes, les dirigeants des champions d'Europe pensent que les travaux nécessaires dans le légendaire stade et autour vont engendrer une pluie de recours et que tout cela va reculer encore et toujours son extension. « Nasser Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar adorent le Parc et sont très attachés à l’histoire du club. Mais ils savent que cette option, loin d’être la plus rentable, comporte de nombreux obstacles, avec notamment la perspective de multiples recours déposés par les riverains », explique Le Parisien.

Au moment où la mairie de Paris pourrait donner son feu vert pour une vente du Parc des Princes, même pour 300ME, le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi proche de tourner le dos aux élus de la capitale pour se tourner vers la construction de son énorme projet de stade à Poissy, et à Massy. Cependant, là aussi, les recours risquent d'être nombreux, les maires des deux villes de la région voulant imposer un référendum avant de dire oui au PSG. Alors, le Parc des Princes pourrait finalement sauver sa peau et passer enfin dans les mains du Paris Saint-Germain après tant d'années.