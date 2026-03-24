Le Parc des Princes bientôt vendu au PSG ?
Parc des Princes

PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME

PSG24 mars , 11:30
parClaude Dautel
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Le changement de maire va relancer les négociations entre le PSG et la ville de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes. Emmanuel Grégoire veut faire une offre à Nasser Al-Khelaifi.
Anne Hidalgo étant sur le départ, et Rachida Dati n'ayant pas été élue, le Paris Saint-Germain n'a encore aucune certitude concernant la position du nouveau maire de Paris dans le dossier du Parc des Princes. Mais selon Le Parisien, Emmanuel Grégoire est très favorable à une vente du stade de la Porte de Saint-Cloud au PSG dans des conditions encore à préciser. La ville de Paris pense pouvoir empocher jusqu'à 300 millions d'euros dans cette opération immobilière importante. Mais, il y a tout de même un élément qui pourrait changer la donne, comme le révèle le quotidien francilien, à savoir que le Paris Saint-Germain, et encore plus son actionnaire américain Arctos, sont de plus en plus tentés par un déménagement dans un nouveau stade à Massy ou à Poissy.

Le PSG plus vraiment tenté par des travaux au Parc des Princes

Si les supporters du PSG sont fermement attachés au Parc des Princes, les dirigeants des champions d'Europe pensent que les travaux nécessaires dans le légendaire stade et autour vont engendrer une pluie de recours et que tout cela va reculer encore et toujours son extension. « Nasser Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar adorent le Parc et sont très attachés à l’histoire du club. Mais ils savent que cette option, loin d’être la plus rentable, comporte de nombreux obstacles, avec notamment la perspective de multiples recours déposés par les riverains », explique Le Parisien.
Au moment où la mairie de Paris pourrait donner son feu vert pour une vente du Parc des Princes, même pour 300ME, le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi proche de tourner le dos aux élus de la capitale pour se tourner vers la construction de son énorme projet de stade à Poissy, et à Massy. Cependant, là aussi, les recours risquent d'être nombreux, les maires des deux villes de la région voulant imposer un référendum avant de dire oui au PSG. Alors, le Parc des Princes pourrait finalement sauver sa peau et passer enfin dans les mains du Paris Saint-Germain après tant d'années.

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Pour le match a Rennes si Rennes est a 10 au bout de 20mn l'OL mène 1-0 penses tu que Rennes gagne le match 3-1 ? Pour le match aller face AU PFC une équipe a 8 contre 11 menée 3-0 n'a aucune chance de revenir au score. je comprends l'argument qui dit qu'on ne peux pas affimer a 100 % de l'issue d'un match a partir de faits arbitraux contraire en revanche il y a des faisceaux d'indice qui permettent d'établir avec une probabilité très élévé de certains résultat sans ces erreurs.

PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME

300 c est pas cher ......

Le fisc lancé aux trousses de John Textor

Je valide 😁👊⚽

Greenwood et l'OM, l'Angleterre lâche une bombe

Reste chez nous ! Attend de voir au moin qui sera au commande du club et tout, pour la saison prochaine

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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