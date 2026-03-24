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Ibrahim Mbaye

Aston Villa décidé à chiper une pépite du PSG

PSG24 mars , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sait que l’été qui s’annonce sera mouvementé sur le marché des transferts. Ibrahim Mbaye pourrait notamment quitter le navire francilien.
Luis Enrique et ses hommes restent plus que jamais concentrés sur la fin de saison. Les objectifs sont nombreux, avec des trophées à aller chercher en Ligue 1 et en Ligue des champions. Le PSG compte sur sa force collective et sur certaines individualités pour faire la différence. Dans la capitale, les places sont chères, et Luis Enrique fera jouer les meilleurs.
En début de saison, Ibrahim Mbaye avait eu de belles occasions de se montrer. Mais depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, le jeune Parisien peine à exister au Paris Saint-Germain. Une situation qui attire désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens pour le natif de Trappes.

Aston Villa est chaud mais... 

Selon les informations de Sky Sports, Aston Villa est en effet très intéressé par l’idée de recruter Ibrahim Mbaye en fin de saison. Le club de Birmingham souhaite en faire un titulaire régulier, un statut que le Sénégalais de 18 ans aurait du mal à obtenir au Paris Saint-Germain.
Si Aston Villa veut avoir une réelle chance de signer le jeune Parisien, il lui faudra rapidement assurer une qualification en Ligue des champions, surtout compte tenu de la concurrence sur ce dossier. À noter que le PSG n’est pas très chaud à l’idée de se séparer de son joyau, et qu’un nouveau contrat pourrait même lui être proposé.

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En fin de contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes en juin 2028, Ibrahim Mbaye est estimé à plus de 25 millions d’euros. L’été s’annonce bouillant au PSG, qui devrait de nouveau investir sur le marché des transferts. Les résultats de cette fin de saison auront une grande influence sur la stratégie que mettront en place Luis Enrique et Luis Campos.
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L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

Bonjour cher joekidd, deja je te remercie pour le respect et le contenu de ton commentaire. Fan de l'OL je regrade également tous les matchs du PSG. Pour répondre aux faits de jeu contre le PSG : Sur WZE je ne nierai pas que Tagliafico fais une intervention mal maitrisé, péno possible mais pas rouge. Concernant Mata sur Mayulu je vais être catégorique le contact n'est pas suffisament appuyé de Mata pour que Mayulu obtienent un penalty. Sur les faits de jeu contre Lyon : Sur Tessman c'est trop litigieux et que le but ne soit pas validé n'est pas un scandale en revenche dans le sens inverse pas sur que le but aurait été validé pour Lyon. Réponse commune pour Zabarnyi et Lee : Je n'ai pas la prétention de connaitre toutes les regles ainsi que leur applications en revanche je regarde une moyenne 4 matchs par semaine depuis plus de 10 ans qui me confère une base de donnée et de jurisprudence sur les décisions arbitrales sur une grande diversités d'actions dans dans le football. Donc autant te dire que les élécubration d'arbitres incapables de reconnaitre leurs erreurs et qui te sorte l'argument de "l'interprétation" me fais doucement rire. Ma position sur les erreurs arbitrales commises par les hommes en jaune sur le terrains sont qu'elles sont compréhensibles et excusables au vu de l'intensité et du nombres de situations litigieuses au cours d'un match. En revanche à l'ère de l'arbitrage vidéo il m'est intolérable de voir autant de bévues dans des décisions qui la plupart du temps ne souffre d'aucune zone grise. Si tu as vu tous les matchs de Lyon cette saison je te met au défi de me trouver de mauvaise foi dans les justifications de mes démonstrations sur les erreurs , nombreuses erreurs en défaveur de Lyon cette saison. Cordialement,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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