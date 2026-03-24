Aston Villa décidé à chiper une pépite du PSG

Le PSG sait que l’été qui s’annonce sera mouvementé sur le marché des transferts. Ibrahim Mbaye pourrait notamment quitter le navire francilien.

Luis Enrique et ses hommes restent plus que jamais concentrés sur la fin de saison. Les objectifs sont nombreux, avec des trophées à aller chercher en Ligue 1 et en Ligue des champions. Le PSG compte sur sa force collective et sur certaines individualités pour faire la différence. Dans la capitale, les places sont chères, et Luis Enrique fera jouer les meilleurs.

En début de saison, Ibrahim Mbaye avait eu de belles occasions de se montrer. Mais depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, le jeune Parisien peine à exister au Paris Saint-Germain. Une situation qui attire désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens pour le natif de Trappes.

Aston Villa est chaud mais...

Selon les informations de Sky Sports, Aston Villa est en effet très intéressé par l’idée de recruter Ibrahim Mbaye en fin de saison. Le club de Birmingham souhaite en faire un titulaire régulier, un statut que le Sénégalais de 18 ans aurait du mal à obtenir au Paris Saint-Germain.

Si Aston Villa veut avoir une réelle chance de signer le jeune Parisien, il lui faudra rapidement assurer une qualification en Ligue des champions, surtout compte tenu de la concurrence sur ce dossier. À noter que le PSG n’est pas très chaud à l’idée de se séparer de son joyau, et qu’un nouveau contrat pourrait même lui être proposé.

En fin de contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes en juin 2028, Ibrahim Mbaye est estimé à plus de 25 millions d’euros. L’été s’annonce bouillant au PSG, qui devrait de nouveau investir sur le marché des transferts. Les résultats de cette fin de saison auront une grande influence sur la stratégie que mettront en place Luis Enrique et Luis Campos.