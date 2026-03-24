Mondial 2026 : M6 va inonder les téléspectateurs de publicités

Avec les nouvelles pauses fraîcheur imposées par la FIFA au milieu de chaque mi-temps des matchs de la prochaine Coupe du monde sur le sol américain, les diffuseurs vont pouvoir passer plus de publicités que lors du précédent Mondial.

Disputer une Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, en plein été est l'assurance de chaudes après-midi. Quatre ans après la Coupe du monde au Qatar en plein désert, la FIFA a décidé de rendre obligatoires deux pauses fraicheur de trois minutes chacune au milieu des deux mi-temps pour permettre aux joueurs de reposer un peu les organismes et de se réhydrater.

L'arbitre sera tenu de mettre un terme au jeu au bout de 22 minutes de chaque période. Toutefois, cette pause est aussi et surtout l'occasion pour les diffuseurs de passer une page de réclame en plein match. David Larramendy, le PDG de M6, a confirmé en décembre dernier qu'il y aurait des publicités diffusées pendant chacun de ces « quarts-temps » et a lancé un appel du pied aux annonceurs.

8 pubs au lieu de 5, la Coupe du monde innove

Et selon une information relayée par le journaliste Florian Guadalupe (Paris Match), il faudra compter jusqu'à 8 écrans publicitaires par match, contre 5 lors de la précédente Coupe du monde. Pour présenter la séquence-type des publicités autour de la diffusion d'un match, il faudra compter un écran pub avant le début du match, un écran après les hymnes nationaux, un écran pendant la première pause fraicheur, trois écrans pendant la mi-temps, un écran pendant la seconde pause fraicheur, et un écran après le coup de sifflet final.

Une augmentation du nombre de publicités qui ne va clairement pas ravir les supporters et téléspectateurs de la Coupe du monde. Mais comme ils seront très nombreux, les diffuseurs en profitent logiquement pour proposer aux annonceurs d'envoyer plus de publicités encore à l'écran.