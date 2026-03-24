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Mondial 2026 : M6 va inonder les téléspectateurs de publicités

Mondial 202624 mars , 21:30
parQuentin Mallet
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Avec les nouvelles pauses fraîcheur imposées par la FIFA au milieu de chaque mi-temps des matchs de la prochaine Coupe du monde sur le sol américain, les diffuseurs vont pouvoir passer plus de publicités que lors du précédent Mondial.
Disputer une Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, en plein été est l'assurance de chaudes après-midi. Quatre ans après la Coupe du monde au Qatar en plein désert, la FIFA a décidé de rendre obligatoires deux pauses fraicheur de trois minutes chacune au milieu des deux mi-temps pour permettre aux joueurs de reposer un peu les organismes et de se réhydrater.
L'arbitre sera tenu de mettre un terme au jeu au bout de 22 minutes de chaque période. Toutefois, cette pause est aussi et surtout l'occasion pour les diffuseurs de passer une page de réclame en plein match. David Larramendy, le PDG de M6, a confirmé en décembre dernier qu'il y aurait des publicités diffusées pendant chacun de ces « quarts-temps » et a lancé un appel du pied aux annonceurs.

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8 pubs au lieu de 5, la Coupe du monde innove

Et selon une information relayée par le journaliste Florian Guadalupe (Paris Match), il faudra compter jusqu'à 8 écrans publicitaires par match, contre 5 lors de la précédente Coupe du monde. Pour présenter la séquence-type des publicités autour de la diffusion d'un match, il faudra compter un écran pub avant le début du match, un écran après les hymnes nationaux, un écran pendant la première pause fraicheur, trois écrans pendant la mi-temps, un écran pendant la seconde pause fraicheur, et un écran après le coup de sifflet final.
Une augmentation du nombre de publicités qui ne va clairement pas ravir les supporters et téléspectateurs de la Coupe du monde. Mais comme ils seront très nombreux, les diffuseurs en profitent logiquement pour proposer aux annonceurs d'envoyer plus de publicités encore à l'écran.
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Bonjour cher joekidd, deja je te remercie pour le respect et le contenu de ton commentaire. Fan de l'OL je regrade également tous les matchs du PSG. Pour répondre aux faits de jeu contre le PSG : Sur WZE je ne nierai pas que Tagliafico fais une intervention mal maitrisé, péno possible mais pas rouge. Concernant Mata sur Mayulu je vais être catégorique le contact n'est pas suffisament appuyé de Mata pour que Mayulu obtienent un penalty. Sur les faits de jeu contre Lyon : Sur Tessman c'est trop litigieux et que le but ne soit pas validé n'est pas un scandale en revenche dans le sens inverse pas sur que le but aurait été validé pour Lyon. Réponse commune pour Zabarnyi et Lee : Je n'ai pas la prétention de connaitre toutes les regles ainsi que leur applications en revanche je regarde une moyenne 4 matchs par semaine depuis plus de 10 ans qui me confère une base de donnée et de jurisprudence sur les décisions arbitrales sur une grande diversités d'actions dans dans le football. Donc autant te dire que les élécubration d'arbitres incapables de reconnaitre leurs erreurs et qui te sorte l'argument de "l'interprétation" me fais doucement rire. Ma position sur les erreurs arbitrales commises par les hommes en jaune sur le terrains sont qu'elles sont compréhensibles et excusables au vu de l'intensité et du nombres de situations litigieuses au cours d'un match. En revanche à l'ère de l'arbitrage vidéo il m'est intolérable de voir autant de bévues dans des décisions qui la plupart du temps ne souffre d'aucune zone grise. Si tu as vu tous les matchs de Lyon cette saison je te met au défi de me trouver de mauvaise foi dans les justifications de mes démonstrations sur les erreurs , nombreuses erreurs en défaveur de Lyon cette saison. Cordialement,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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