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L'OM en guerre avec le PSG dans un dossier à 50 ME

OM24 mars , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Le mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Le club phocéen est à la recherche de nouveaux joueurs, et un profil a particulièrement retenu l’attention de la direction du côté de Brême.
L’OM aura beaucoup de travail l’été prochain sur le marché des transferts. Selon les résultats de cette fin de saison, une stratégie précise sera mise en place. Les Phocéens ont plus que jamais besoin des revenus liés à une qualification en Ligue des champions. Si tout se passe comme prévu, l’OM pourra ensuite investir sur le marché. De plus, certaines ventes importantes pourraient également intervenir.
En Allemagne, un profil attire particulièrement les regards : celui de Karim Coulibaly. Mais l’Olympique de Marseille est loin d’être la seule équipe intéressée par l’Allemand de 18 ans.

L'OM rêve aussi 

Selon les informations de Bild, la direction phocéenne est en effet bien positionnée pour tenter de conclure ce dossier. La défense sera considérée comme un chantier prioritaire pour l’OM cet été, et un investissement majeur est attendu.
Le problème, c’est que Karim Coulibaly est estimé entre 40 et 50 millions d’euros, un montant qui paraît très élevé au regard des finances marseillaises. De plus, la concurrence est rude sur ce dossier, avec la présence notable du PSG parmi les prétendants. A l'étranger, Chelsea, Naples et Newcastle surveillent la situation.

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Le Paris Saint-Germain disposera d’arguments à la fois sportifs et financiers pour séduire le Werder Brême et Karim Coulibaly. L’OM devra, de son côté, présenter des arguments solides et convaincants pour espérer faire la différence sur ce dossier.
Être impliqué dans ce genre de transferts XXL reste néanmoins rassurant pour les supporters marseillais, qui peuvent y voir le reflet des ambitions futures de l’OM et du projet porté par Frank McCourt.
Pour Karim Coulibaly, l’avenir s’annonce riche en possibilités et il aura l’embarras du choix pour poursuivre son développement au plus haut niveau. La Ligue 1 lui tend les bras, avec deux clubs capables de lui offrir une exposition maximale et une pression quotidienne.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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