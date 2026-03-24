Juninho empêche Messi d’entrer dans l’histoire

Leo Messi est parti à la conquête d’un nouveau titre en MLS avec l’Inter Miami. Il souhaite également battre de nouveaux records avant de mettre un terme définitif à sa carrière.

L’Inter Miami a la chance de pouvoir compter sur un joueur du calibre de Leo Messi . Le génie argentin a d’ailleurs permis aux Floridiens de remporter le titre la saison passée, et il espère bien réitérer cet exploit dans les mois à venir. Mais l’ancien du Barça veut également continuer à marquer l’histoire du football.

Il y a quelques heures, Leo Messi a inscrit son 901ᵉ but en carrière face à New York City en MLS. Il a également fait sensation en inscrivant un nouveau coup franc. Désormais, Messi compte 71 réalisations sur coup franc, dépassant ainsi l’icône brésilienne et mondiale, Pelé.

Leo Messi se rapproche encore un peu plus de Juninho

L’octuple Ballon d’Or peut désormais viser encore plus haut, puisqu’il n’est plus qu’à un seul but d’un certain Juninho. Dans les prochains jours, Leo Messi pourra tenter de rejoindre le génie brésilien, et pourquoi pas de le dépasser. Entre la MLS et la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas avec l'Argentine, le prodige argentin disposera encore de nombreuses occasions de briller au plus haut niveau et de marquer sur coups de pied arrêtés. Messi entend en profiter pleinement pour se préparer au mieux et tenter de décrocher un nouveau titre mondial avec l’Albiceleste.

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Viendra ensuite peut-être l’heure pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football de prendre sa retraite et de laisser un vide immense dans le cœur des fans et des observateurs du ballon rond. Avant ce moment, Juninho de son côté restera très attentif aux prochaines performances de Leo Messi, lui qui est jusqu’ici considéré comme le meilleur tireur de coups francs de l’histoire.