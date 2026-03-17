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Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises

Ligue des Champions17 mars , 18:30
parGuillaume Conte
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Enzo Fernandez n'a pas l'air de croire à la qualification de son équipe face au PSG ce mardi soir. L'Argentin contacte déjà le Real Madrid, qu'il estime être son futur club.
Personnage que l’on aime détester, Enzo Fernandez reste un joueur pétri de talent, cadre de Chelsea et déjà taulier de l’équipe d’Argentine. Malgré son contrat très longue durée avec les Blues, le départ d’Enzo Maresca semble lui servir d’excuse pour regarder ailleurs en vue d’un transfert l’été prochain. Si le PSG l’apprécie et notamment un Luis Enrique admiratif de sa combativité, sa qualité technique et sa polyvalence, une arrivée en France n’est pas dans ses priorités. Surtout que sa cote d’amour dans l’hexagone n’est pas très élevée, pour des raisons bien connues.

Enzo Fernandez déprime à Londres

En revanche, avec le Real Madrid, l’histoire d’amour a déjà débuté. Rédacteur en chef d’OK Diario, Eduardo Inda a donné quelques informations sur l’avenir d’Enzo Fernandez, et le timing va avoir de quoi agacer à Chelsea. En effet, l’Argentin aurait contacté le Real Madrid dans la foulée de la défaite face au PSG au Parc des Princes (5-2), la semaine dernière. « Une fois encore, un joueur majeur a appelé Pérez. C’est Enzo Fernandez, le milieu de terrain de Chelsea et de l’équipe d’Argentine. Après la défaite de son équipe face au PSG, il a sondé pour une éventuelle arrivée au Real Madrid. Il est à Chelsea mais il en a marre, de la vie à Londres aussi. L’Angleterre pour un Argentin, avec autant de pluie, c’est déprimant. Son rêve reste de jouer au Real Madrid », affirme le journaliste, pour qui l’Argentin n’est pas vraiment dans l’optique de rester sur le long terme chez les Blues.
Un tel transfert est largement possible cet été, mais le club anglais est en position de force, avec un joueur sous contrat jusqu’en 2032. Les contrats très longue durée signés par Chelsea mettent les Blues au chaud en ce qui concerne les départs prématurés. C’est pourquoi la formation de Stamford Bridge compte au moins récupérer 120 ME avec l’Argentin.
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