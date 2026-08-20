PSG : Doué et Akliouche acceptent leur rôle de bouche-trous

La concurrence sera démentielle au PSG dans le secteur offensif, après les signatures de Mika Godts et de Ferran Torres. Certains éléments pourraient changer de poste, à l’instar de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche.

Très peu actif l’été dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas voulu garder le même effectif pour une troisième année consécutive. Luis Enrique et Luis Campos ont apporté plusieurs ajustements, notamment dans le secteur offensif. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sont partis à l’AC Milan et à l’Atlético de Madrid tandis que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pourraient suivre. Dans le sens des arrivées, le PSG a misé sur Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres en attaque. Un renouvellement du secteur offensif qui offre de nouvelles possibilités à Luis Enrique.

Dans son édition du jour, L’Equipe affirme que cette abondance de solutions offensives pourrait avoir des répercussions sur deux hommes : Doué et Akliouche. Au contraire de Torres, Kvaratskhelia, Dembélé ou encore Godts, les deux internationaux français peuvent aussi évoluer au milieu de terrain. Une polyvalence dont Luis Enrique souhaite tirer profit alors que le Paris SG n’a pas recruté dans l’entrejeu, continuant de maintenir sa confiance en Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo.

Doué et Akliouche vont aussi jouer au milieu

A eux cinq, ils ne pourront toutefois pas jouer tous les matchs, raison pour laquelle Luis Enrique a bien l’intention d’utiliser régulièrement Doué et Akliouche sur les postes de milieux relayeurs. Une polyvalence qui va permettre aux deux Français d’enchaîner les matchs, mais qui pourraient les empêcher de se fixer à un poste et de garder un rôle de titulaire indiscutable sur la durée. Le quotidien national précise par ailleurs qu’un nouveau joueur offensif sera recruté dans la dernière ligne droite du mercato en cas de départ de Barcola et Mbaye. Mis à l’écart du groupe pour l’instant, les deux ailiers parisiens seront réintégrés s’ils ne partent pas d’ici la fin du mois d’août alors que Liverpool est très intéressé pour les recruter tous les deux.