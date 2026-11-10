Un gardien du PSG absent plusieurs semaines

TV : Riolo révèle les audiences catastrophiques de Ligue1+

"Tout le monde connaît le vainqueur dès la première journée"... "Le PSG avec le Qatar a tué l'intérêt du championnat"... Le PSG est Champion de France 13 fois ces 15 dernières années (depuis l'arrivée du Qatar). Aucun intérêt à regarder la L1, on connaît déjà le vainqueur. Le PSG a tué l'intérêt de la L1... Le Bayern Munich est Champion d'Allemagne 13 fois ces 15 dernières années. Aucun intérêt à regarder la Bundesliga, on connaît déjà le vainqueur. Le Bayern a tué l'intérêt de la Bundesliga... Ah non merde, personne ne dit ça en Allemagne ou ailleurs. Le Barça et le Real se partagent le titre de Champion d'Espagne depuis très longtemps. Aucun intérêt à regarder la Liga, on sait que c'est soit le Barça, soit le Real, ces deux clubs ont tué l'intérêt de la Liga... Zut, on me dit que personne ne dit ça en Espagne ou ailleurs. On ne voit ça qu'en France grâce à nos haters.