OL : Endrick dit oui à Fonseca, Lyon est sidéré

Endrick a décidé de quitter le Real Madrid cet hiver afin de repartir en prêt. Pas mal de supporters de l'OL aimeraient le voir revenir chez les Gones.

Le Real Madrid n'a que des miettes à proposer à Endrick et le Brésilien commence à perdre patience. L'attaquant avait repris espoir avec l'arrivée récente de José Mourinho, mais le Portugais n'a rien changé à sa situation. Endrick a pour ambition de jouer au plus haut niveau et, la saison passée, il avait accepté l'idée de terminer l'exercice à l' OL . Son passage en France avait été plus que réussi et lui avait permis de se lancer idéalement dans la perspective de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Compte tenu de sa situation actuelle au Real Madrid, l'attaquant auriverde souhaite de nouveau partir en prêt, voire envisager un départ définitif…

Endrick au Sporting, les fans de l'OL s'agacent

Selon les informations du journal AS, Endrick cherche plus que jamais à quitter le Real Madrid. Son souhait est de partir en prêt, mais il ne dira pas non à la possibilité de rejoindre un autre club dans le cadre d'un transfert, à condition que le club espagnol conserve la main sur son avenir. En effet, le Real Madrid pourrait accepter de le laisser partir en conservant une partie de ses droits ou en négociant une option de rachat.

Parmi les clubs intéressés, on retrouve l'AS Roma, mais surtout… le Sporting de Paulo Fonseca. Le Portugais, tout juste parti de l'OL, rêve de pouvoir travailler de nouveau avec Endrick. En cas de signature au Sporting, Fonseca ferait en quelque sorte un sale coup aux supporters de son ancienne équipe, qu'il a quittée dans la précipitation. Sur X, certains fans de l'OL ont d'ailleurs fait part de leurs inquiétudes :

« Ah ouais Paulo il perd pas le nord » ; « Si Fonseca se met à nous le choper, aïe aïe, qu'il commence même pas à nous la mettre deux fois » ; « Fonseca laisse-le nous à Lyon » ou encore « Fonseca ça va partir en coui*les ».