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OL : Vicens fait une promesse forte à son vestiaire
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OL : Vicens fait une promesse forte à son vestiaire

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parHadrien Rivayrand
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Carlos Vicens aura quelques jours pour prendre le pouls de l'OL avant la reprise des compétitions de clubs. L'Espagnol sait déjà où il veut aller avec les Gones.
L'OL a misé sur Carlos Vicens pour prendre les rênes de l'équipe à la suite du départ précipité de Paulo Fonseca au Sporting. L'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City nourrit de grandes ambitions avec son équipe. L'Espagnol souhaite notamment mettre en place un jeu attrayant et ambitieux. Vicens vise plus que jamais une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison. Et il sait que les bons résultats lyonnais passeront par une bonne solidité défensive. À ce sujet, l'ancien entraîneur de Braga ne compte pas révolutionner ce qui avait été mis en place par son prédécesseur.

Vicens prévient sa défense à l'OL

En effet, si Vicens évoluait avec une défense à trois du côté de Braga, il va privilégier un système à quatre défenseurs avec l'OL, comme il l'a confirmé ces dernières heures en conférence de presse : « À Braga, nous avons fini par évoluer avec trois défenseurs centraux parce que nous estimions que c'était la meilleure solution. Dans mes expériences précédentes, j'utilisais une défense à quatre. Ici, à Lyon, ce système est déjà bien installé. Mon intention est donc de conserver cette défense à quatre. »

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"Tout le monde connaît le vainqueur dès la première journée"... "Le PSG avec le Qatar a tué l'intérêt du championnat"... Le PSG est Champion de France 13 fois ces 15 dernières années (depuis l'arrivée du Qatar). Aucun intérêt à regarder la L1, on connaît déjà le vainqueur. Le PSG a tué l'intérêt de la L1... Le Bayern Munich est Champion d'Allemagne 13 fois ces 15 dernières années. Aucun intérêt à regarder la Bundesliga, on connaît déjà le vainqueur. Le Bayern a tué l'intérêt de la Bundesliga... Ah non merde, personne ne dit ça en Allemagne ou ailleurs. Le Barça et le Real se partagent le titre de Champion d'Espagne depuis très longtemps. Aucun intérêt à regarder la Liga, on sait que c'est soit le Barça, soit le Real, ces deux clubs ont tué l'intérêt de la Liga... Zut, on me dit que personne ne dit ça en Espagne ou ailleurs. On ne voit ça qu'en France grâce à nos haters.

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