Aller au contenu
ICONSPORT_377827_0563 Poirier

TV : Chateaubourg - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Longtemps sans diffuseur, le 7e tour de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Stade Castelbourgeois sera finalement disponible à la télévision et en streaming pour les supporters des deux équipes.

Quelle heure pour Chateaubourg - Nantes ?

En difficulté en Ligue 2 avec une décevante 14e place, Nantes compte sur la Coupe de France pour retrouver le sourire et le moral. Pour son entrée en lice, l’équipe de Grégory Poirier affrontera le Stade Castelbourgeois le dimanche 15 novembre 2026 à 14 heures à Vitré.

Sur quelle chaîne suivre Chateaubourg - Nantes ?

Après l’annonce de BeInSports, qui a fait savoir qu’il ne diffuserait pas le 7e tour de la Coupe de France, la crainte de l’écran noir était bien réelle pour les supporters nantais. Une solution a finalement été trouvée au cours des dernières heures et la rencontre sera diffusée sur TéléNantes. La chaîne YouTube des Canaris proposera également la rencontre en streaming.

Nantes privé de huit joueurs contre Chateaubourg

La composition probable du FC Nantes est encore difficile à deviner mais une chose est certaine, Grégory Poirier devra composer avec l’absence d’au moins huit de ses joueurs. Trois sont blessés : Alexis Mirbach, Tylel Tati et Saïdou Sow. Cinq autres sont partis avec leur sélection pendant la trêve internationale : Fodé Doucouré avec le Mali, Sékou Doucouré avec les U23 maliens, Moustapha Dabo avec l’équipe de France U20, Tom Raiani avec les U19 tricolores et Loan Merrifield avec les U17. Enfin, Ryad Hachem et Thomas Robinet sont incertains.
Articles Recommandés
ICONSPORT_374706_0365 Openda
OL

La Juve condamne Openda, l'OL peut en profiter

ICONSPORT_366586_0046 Beye
Lens

Habib Beye à Lens, l'idée est sur la table

ICONSPORT_372878_0028 Richard
OM

L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

ICONSPORT_378964_0081 Mbappé
Equipe de France

EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane

Fil Info

La Juve condamne Openda, l'OL peut en profiter
Habib Beye à Lens, l'idée est sur la table
L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG
EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane
Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia
Nagida à Man United, Rennes fixe deux conditions
Hugo Oliveira inquiète, Strasbourg contacte plusieurs entraîneurs
L'Atlético contacte l'OL pour un transfert hivernal
PSG : Doué bientôt Ballon d'Or, l'Angleterre valide

Derniers commentaires

EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane

Foot01 et ses copains... le disent !.... ils ne savent strictement rien sur l'état de Kylian Mbappé... et ils font des articles débiles. Mdr

Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia

Impossible , le Bayern ne le vendra pas en cours de saison .

Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

Chaque annee avec mes abos ,pas comme toi le minable parasite qui sert a rien t'es inutile pour le club je suis sur t'es meme pas marseillais , juste un trou du cul simplet rien de plus

L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

Club qui s'effondre... Et on adore ca !

OL : Endrick dit oui à Fonseca, Lyon est sidéré

Où est le problème ? Fonseca veut se donner les moyens de réussir sa mission avec son nouveau club. Ils ont un job ces "supporters" ? Ils donnent des moyens de réussir à leurs anciens employeur, plutôt qu'à leurs patron actuel... ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading