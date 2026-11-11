TV : Chateaubourg - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Longtemps sans diffuseur, le 7e tour de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Stade Castelbourgeois sera finalement disponible à la télévision et en streaming pour les supporters des deux équipes.

Quelle heure pour Chateaubourg - Nantes ?

En difficulté en Ligue 2 avec une décevante 14e place, Nantes compte sur la Coupe de France pour retrouver le sourire et le moral. Pour son entrée en lice, l’équipe de Grégory Poirier affrontera le Stade Castelbourgeois le dimanche 15 novembre 2026 à 14 heures à Vitré.

Sur quelle chaîne suivre Chateaubourg - Nantes ?

Après l’annonce de BeInSports, qui a fait savoir qu’il ne diffuserait pas le 7e tour de la Coupe de France, la crainte de l’écran noir était bien réelle pour les supporters nantais. Une solution a finalement été trouvée au cours des dernières heures et la rencontre sera diffusée sur TéléNantes. La chaîne YouTube des Canaris proposera également la rencontre en streaming.

Nantes privé de huit joueurs contre Chateaubourg

La composition probable du FC Nantes est encore difficile à deviner mais une chose est certaine, Grégory Poirier devra composer avec l’absence d’au moins huit de ses joueurs. Trois sont blessés : Alexis Mirbach, Tylel Tati et Saïdou Sow. Cinq autres sont partis avec leur sélection pendant la trêve internationale : Fodé Doucouré avec le Mali, Sékou Doucouré avec les U23 maliens, Moustapha Dabo avec l’équipe de France U20, Tom Raiani avec les U19 tricolores et Loan Merrifield avec les U17. Enfin, Ryad Hachem et Thomas Robinet sont incertains.