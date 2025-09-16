PSG : Donnarumma à Manchester United, l'UEFA a dit non

Poussé vers la sortie par le PSG afin de faire de la place à Lucas Chevalier cet été, Gianluigi Donnarumma a rejoint Manchester City. Le gardien italien était aussi dans le viseur de Manchester United.

Stratosphérique la saison dernière au Paris Saint-Germain et grand artisan du sacre en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a tout de même été poussé vers la sortie par le club de la capitale. Luis Enrique a fait un choix fort en demandant à ses dirigeants de recruter Lucas Chevalier. A un an de la fin de son contrat, « Gigio » a donc gentiment été invité à se trouver un nouveau club.

Manchester City a sauté sur l’occasion de recruter l’un des meilleurs gardiens du monde et s’est offert le portier italien de 26 ans pour 30 millions d’euros. Un autre club de Premier League était sur les rangs : Manchester United. A en croire les informations du site TeamTalk, les Red Devils étaient bouillants à l’idée de faire venir l’ex-gardien de l’AC Milan. Le pensionnaire d’Old Trafford n’avait aucun problème à payer les 30 millions d’euros réclamés par le PSG, une somme jugée raisonnable par la direction mancunienne.

Un salaire trop élevé pour Manchester United

C’est en revanche le salaire énorme de Gianluigi Donnarumma qui a posé problème selon Fabrizio Romano. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste révèle que Manchester United n’était pas en mesure d’offrir à l’ancien gardien du PSG le salaire qu’il exigeait en raison des contraintes liées au fair-play financier mais aussi de la politique salariale du club.

« Ils ne voulaient donc pas dépenser beaucoup d'argent en salaires pour Donnarumma. C'était une décision, cela faisait partie de la stratégie » précise le spécialiste du mercato. Une aubaine pour Manchester City, qui ne s’est pas fait prier pour s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain et du joueur, que ce soit au niveau de l’indemnité de transfert ou du salaire. Ironie du sort, c’est justement face à Manchester United que Donnarumma a disputé dimanche son premier match de Premier League. Une victoire 3-0 qui semble démontrer que le gardien italien a fait le bon choix cet été en optant pour le côté bleu de la ville mancunienne.