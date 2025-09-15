Akliouche au PSG, Paris ne se cache plus !

Le PSG s'est montré plutôt discret cet été sur le marché des transferts. Mais s'il y a bien un joueur qui plait à la direction francilienne, c'est Maghnes Akliouche.

Le Paris Saint-Germain a misé sur la stabilité cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique et ses hommes sortent d'une saison historique et se pensent capables de rééditer l'exploit. Seuls Lucas Chevalier, Renato Marin et Ilya Zabarnyi ont rejoint les rangs du PSG . Pourtant, de nombreux fans et observateurs du club de la capitale auraient voulu que leur club recrute plus. Un joueur plait particulièrement du côté de l'AS Monaco, à savoir Maghnes Akliouche. Et ce n'est pas Luis Campos qui peut le cacher.

Akliouche au PSG, Campos trahi par sa réaction ?

Ces dernières heures sur l'antenne de RMC, le conseiller sportif du PSG n'a en effet pas pu retenir un sourire au moment où Jérôme Rothen évoquait le joueur français : « Tu sais que je viens de recevoir un message d'Akliouche. Il nous écoute et il m'a dit : 'Ah oui, il parle de moi en fait' ». Luis Campos parlait juste avant du fait d'aller recruter des bons joueurs en France si une opportunité se présentait. Maghnes Akliouche sera en fin de contrat avec Monaco en juin 2028.

M. Akliouche France • Âge 23 • Attaquant Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0