Akliouche au PSG, Paris ne se cache plus !

Le PSG s'est montré plutôt discret cet été sur le marché des transferts. Mais s'il y a bien un joueur qui plait à la direction francilienne, c'est Maghnes Akliouche. 
Le Paris Saint-Germain a misé sur la stabilité cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique et ses hommes sortent d'une saison historique et se pensent capables de rééditer l'exploit. Seuls Lucas Chevalier, Renato Marin et Ilya Zabarnyi ont rejoint les rangs du PSG. Pourtant, de nombreux fans et observateurs du club de la capitale auraient voulu que leur club recrute plus. Un joueur plait particulièrement du côté de l'AS Monaco, à savoir Maghnes Akliouche. Et ce n'est pas Luis Campos qui peut le cacher. 

Akliouche au PSG, Campos trahi par sa réaction ?  

Ces dernières heures sur l'antenne de RMC, le conseiller sportif du PSG n'a en effet pas pu retenir un sourire au moment où Jérôme Rothen évoquait le joueur français : « Tu sais que je viens de recevoir un message d'Akliouche. Il nous écoute et il m'a dit : 'Ah oui, il parle de moi en fait' ». Luis Campos parlait juste avant du fait d'aller recruter des bons joueurs en France si une opportunité se présentait. Maghnes Akliouche sera en fin de contrat avec Monaco en juin 2028.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
L'international français a décidé de rester en Principauté cet été pour continuer à progresser et avoir assez de temps de jeu pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. Mais que ce soit cet hiver ou l'été prochain, il pourrait quand même décider d'aller voir ailleurs, conscient qu'il sera difficile de refuser l'offre d'un club comme le PSG. Surtout que Luis Enrique a prouvé par le passé qu'il était idoine pour faire progresser les joueurs de talent, surtout quand ils sont Français.   
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

