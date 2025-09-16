Aston Villa va débarrasser le PSG d'un mal-aimé

Le PSG n'a pas été très actif cet été sur le marché des transferts mais tout pourrait changer cet hiver. Le club de la capitale ne dira pas non à la possibilité de faire quelques opérations ciblées.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique sera assurément l'une des équipes à suivre cette saison, surtout en Ligue des champions. Les champions d'Europe en titre comptent bien garder leur trophée. L'entraineur du club de la capitale a misé sur la stabilité cet été. Son effectif est de très grande qualité mais parait par moments un peu court, surtout s'il y a des blessés à déplorer. Et c'est malheureusement le cas en ce moment. Aussi, il faudra gérer l'hiver prochain les états d'âme de joueurs qui ne sont pas vraiment considérés comme des titulaires. Lee Kang-In est concerné.

Lee Kang-In et le PSG, bientôt la fin ?

Fichajes, le Sud-Coréen pourrait en effet vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. L'ancien de Valence est très courtisé, notamment en Premier League. Aston Villa en a apparemment fait une priorité pour l'hiver prochain. Unai Emery et Selon des informations relayées par, le Sud-Coréen pourrait en effet vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. L'ancien de Valence est très courtisé, notamment en Premier League. Aston Villa en a apparemment fait une priorité pour l'hiver prochain. Unai Emery et Monchi ont validé sa venue et vont désormais devoir convaincre le joueur mais aussi le PSG de le lâcher.

K. Lee Korea Republic • Âge 24 • Attaquant Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lee veut avant tout avoir une place centrale dans une équipe et pourrait donc se laisser tenter par un nouveau départ. De son côté, le club de la capitale est intéressé de longue date par Maghnes Akliouche et pourrait en profiter pour passer à l'action. Pour rappel, les pensionnaires du Parc des Princes veulent près de 45 millions d'euros pour vendre le footballeur sud-coréen de 24 ans. En attendant, le natif de Incheon devrait gratter pas mal de temps de jeu avec Paris du fait des absences longue durée de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.