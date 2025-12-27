accord a 3 me l asse tient sa recrue tant attendue horneland 2 396576

10 ME au mercato, l’ASSE va fausser la Ligue 2

ASSE27 déc. , 19:00
parEric Bethsy
0
Mécontente de sa première partie de saison, l’AS Saint-Etienne va encore renforcer son effectif pendant le mercato hivernal. Après les gros investissements de l’été, le club stéphanois prévoit de réinjecter près de 10 millions d’euros supplémentaires. Rien à voir avec le train de vie de la concurrence en Ligue 2.
Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer en début de saison, l’AS Saint-Etienne n’est pas seule au monde en Ligue 2. Les Verts occupent seulement la troisième place au terme de la phase aller, avec cinq points de retard sur le leader Troyes. Cet été, le club détenu par Kilmer Sports Ventures s’est pourtant donné les moyens de surclasser la concurrence. La direction ne s’était pas contentée de retenir ses meilleurs joueurs comme les attaquants Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin.

L'ASSE et les autres

L’actionnaire avait surtout mis la main à la poche avec un investissement estimé à 25 millions d’euros pendant le mercato estival. Un montant largement supérieur aux dépenses cumulées des 17 autres pensionnaires de Ligue 2. Et l’AS Saint-Etienne va encore creuser le fossé cet hiver. Dans la vidéo publiée vendredi sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina a en effet révélé les plans de l’écurie stéphanoise. « Ils vont encore remettre de l'argent, potentiellement une dizaine de millions d'euros sur ce mercato, ce qui est absolument colossal », a annoncé notre confrère.
Autant dire que les autres équipes du championnat n’ont absolument pas les moyens de dépenser une telle somme. L’écart financier est énorme et l’AS Saint-Etienne espère que ce fossé se vérifiera aussi sur le terrain et au classement de la Ligue 2. Encore faudrait-il que les dirigeants prennent les bonnes décisions pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland, également prêt à laisser une chance à des jeunes issus du centre de formation comme le milieu de terrain Paul Eymard qui va bientôt signer son premier contrat professionnel.

Lire aussi

Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSEBras de fer remporté, il va signer à l’ASSE
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280853_0015 (1)
CAN 2025

CAN 2025 : L'Ouganda rate une grosse opération

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_275409_0047
PSG

PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée

ICONSPORT_280849_0008
Premier League

Ang : Aston Villa réussit un gros coup à Chelsea

Fil Info

27 déc. , 20:33
CAN 2025 : L'Ouganda rate une grosse opération
27 déc. , 20:31
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
27 déc. , 20:30
PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée
27 déc. , 20:25
Ang : Aston Villa réussit un gros coup à Chelsea
27 déc. , 20:00
Kylian Mbappé règle son compte à Lamine Yamal
27 déc. , 19:30
OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune
27 déc. , 18:30
Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola
27 déc. , 17:59
Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League

Derniers commentaires

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

En Italie le mercato ouvre le 2 janvier, Fulkrgg va signer le 2 janvier a Milan, et le club a déjà obtenu l'autorisation pour qu'il puiisse jouer le 2 janvier au soir

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Barcola il va aller à Liverpool

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Avec L.E les plus méritants et performants jouent et ça change régulièrement en fonction de l'implication des joueurs. l y a 16 titulaires au moins à ses yeux et il ne peut pas les aligner tous en même temps

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading