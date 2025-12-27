10 ME au mercato, l’ASSE va fausser la Ligue 2

Mécontente de sa première partie de saison, l’AS Saint-Etienne va encore renforcer son effectif pendant le mercato hivernal. Après les gros investissements de l’été, le club stéphanois prévoit de réinjecter près de 10 millions d’euros supplémentaires. Rien à voir avec le train de vie de la concurrence en Ligue 2.

Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer en début de saison, l’AS Saint-Etienne n’est pas seule au monde en Ligue 2. Les Verts occupent seulement la troisième place au terme de la phase aller, avec cinq points de retard sur le leader Troyes. Cet été, le club détenu par Kilmer Sports Ventures s’est pourtant donné les moyens de surclasser la concurrence. La direction ne s’était pas contentée de retenir ses meilleurs joueurs comme les attaquants Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin.

L'ASSE et les autres

L’actionnaire avait surtout mis la main à la poche avec un investissement estimé à 25 millions d’euros pendant le mercato estival. Un montant largement supérieur aux dépenses cumulées des 17 autres pensionnaires de Ligue 2. Et l’AS Saint-Etienne va encore creuser le fossé cet hiver. Dans la vidéo publiée vendredi sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina a en effet révélé les plans de l’écurie stéphanoise. « Ils vont encore remettre de l'argent, potentiellement une dizaine de millions d'euros sur ce mercato, ce qui est absolument colossal », a annoncé notre confrère.

Autant dire que les autres équipes du championnat n’ont absolument pas les moyens de dépenser une telle somme. L’écart financier est énorme et l’AS Saint-Etienne espère que ce fossé se vérifiera aussi sur le terrain et au classement de la Ligue 2. Encore faudrait-il que les dirigeants prennent les bonnes décisions pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland, également prêt à laisser une chance à des jeunes issus du centre de formation comme le milieu de terrain Paul Eymard qui va bientôt signer son premier contrat professionnel.