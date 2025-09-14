psg rester les pieds sur terre chevalier ne s enflamme pas iconsport 266633 0062 398552

Le PSG protégé pour 10 ans, merci Luis Enrique

PSG14 sept. , 10:00
parEric Bethsy
Privilégié au détriment de Gianluigi Donnarumma, le gardien Lucas Chevalier réussit ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Ses premières performances présagent un bel avenir dans la capitale.
C’est certain, Lucas Chevalier ne sera pas le gardien le plus sollicité en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain concède assez peu d’occasions sur la scène nationale. Il n’empêche que Lucas Chevalier a déjà fait bonne impression pour ses débuts. Le portier recruté au détriment de Gianluigi Donnarumma s’est surtout illustré face à Toulouse (6-3) avant la trêve internationale. Une performance marquante pour le consultant Jérôme Alonzo.
« Là, il est chez les poids lourds, donc ça rigole plus. Et je trouve déjà qu'en quelques matchs avec Paris, il a fait voir que mentalement il est costaud, a encensé l’ancien Parisien contacté par Ici Paris Île-de-France. Si je fais un résumé, il fait une erreur face à Tottenham en Supercoupe d'Europe et au final il remporte la séance de tirs au but juste après. Ensuite à Toulouse, il arrête deux tirs au but, pour moi, c'est un exercice incroyable d'en arrêter un, alors deux ... en plus sur le deuxième tactiquement, il choisit de rester au milieu, de la prendre en pleine poitrine. Ça veut dire que un, c'est un garçon intelligent, deux courageux et trois mentalement très fort. »
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 23 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Pour le spécialiste du poste, inutile d’en voir davantage, l’ex-Lillois représente l’avenir du club francilien. « Je pense en revanche que Paris a certainement hérité de l'un des meilleurs gardiens français pour les dix prochaines années. Je ne partirai pas sur des comparaisons avec Donnarumma mais si vous me demandez à moi si je pense que Chevalier peut être un top trois européen dans cinq ans ? Ma réponse est oui, certainement », a tranché Jérôme Alonzo, prêt à valider le choix fort de l'entraîneur Luis Enrique, lequel a pris le risque de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie.
Derniers commentaires

OM : Longoria a une mission titanesque après sa suspension

Est-ce qu'il va faire comme son boss ?

Le destin de Maignan bouleversé à six mois du Mondial ?

Chelsea le cimetière des internationaux français depuis quelques années ?

L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort

Ce soir il portera le maillot de Rennes, il a de la chance, il est motivé au moins par 2 équipes : l'OM et l'OL.

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Rassure nous en disant que tu n as pas + de 15 ans ? 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

On rira toujours de ta fuite et de ton mensonge sur cette ville 🤣 Raymond a grillé ton compte fake

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

