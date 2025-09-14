Le PSG protégé pour 10 ans, merci Luis Enrique

Privilégié au détriment de Gianluigi Donnarumma, le gardien Lucas Chevalier réussit ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Ses premières performances présagent un bel avenir dans la capitale.

C’est certain, Lucas Chevalier ne sera pas le gardien le plus sollicité en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain concède assez peu d’occasions sur la scène nationale. Il n’empêche que Lucas Chevalier a déjà fait bonne impression pour ses débuts. Le portier recruté au détriment de Gianluigi Donnarumma s’est surtout illustré face à Toulouse (6-3) avant la trêve internationale. Une performance marquante pour le consultant Jérôme Alonzo.

« Là, il est chez les poids lourds, donc ça rigole plus. Et je trouve déjà qu'en quelques matchs avec Paris, il a fait voir que mentalement il est costaud, a encensé l’ancien Parisien contacté par Ici Paris Île-de-France. Si je fais un résumé, il fait une erreur face à Tottenham en Supercoupe d'Europe et au final il remporte la séance de tirs au but juste après. Ensuite à Toulouse, il arrête deux tirs au but, pour moi, c'est un exercice incroyable d'en arrêter un, alors deux ... en plus sur le deuxième tactiquement, il choisit de rester au milieu, de la prendre en pleine poitrine. Ça veut dire que un, c'est un garçon intelligent, deux courageux et trois mentalement très fort. »

L. Chevalier France • Âge 23 • Gardien UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Pour le spécialiste du poste, inutile d’en voir davantage, l’ex-Lillois représente l’avenir du club francilien. « Je pense en revanche que Paris a certainement hérité de l'un des meilleurs gardiens français pour les dix prochaines années. Je ne partirai pas sur des comparaisons avec Donnarumma mais si vous me demandez à moi si je pense que Chevalier peut être un top trois européen dans cinq ans ? Ma réponse est oui, certainement », a tranché Jérôme Alonzo, prêt à valider le choix fort de l'entraîneur Luis Enrique, lequel a pris le risque de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie.