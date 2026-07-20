Lucas Digne au PSG, la date de sa signature révélée

Lucas Digne au PSG, la date de sa signature révélée

PSG20 juil. , 18:30
parCorentin Facy
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Comme pressenti depuis plusieurs jours, Lucas Digne va bel et bien s’engager en faveur du PSG. La date de la signature de l’international français dans la capitale est à présent connue.
Le Paris Saint-Germain cherchait une doublure à Nuno Mendes et a trouvé son bonheur avec Lucas Digne. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le défenseur de l’équipe de France va s’engager en faveur du PSG. Le double champion d’Europe en titre est sur le point de faire signer le latéral d’Aston Villa pour une somme légèrement inférieure à 10 millions d’euros. Une belle affaire pour le Paris SG, qui fait venir une doublure fiable et un élément d’expérience pour étoffer son effectif. On connaît d’ailleurs la date de la signature de Lucas Digne.
Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’ancien Lillois est attendu en France ce lundi. « Lucas Digne lundi à Paris pour la visite médicale et la signature du contrat jusqu’en juin 2029. Done deal » a publié sur X le spécialiste mercato de SkySports. Une première recrue pour le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, en attendant peut-être un autre international français. Et pour cause, Luis Campos et Luis Enrique courtisent toujours Maghnes Akliouche mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé avec l’AS Monaco sur le montant du potentiel transfert du milieu offensif de 24 ans.

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Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

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Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

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il ne partira pas

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