PSG : Désiré Doué, l'info mercato qui inquiète Paris

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, Désiré Doué n’a toujours pas entamé de négociations avec le club parisien dans l’optique d’une potentielle prolongation. De quoi inquiéter les supporters.

Homme fort du Paris Saint-Germain depuis deux ans, Désiré Doué a un profil très apprécié par Luis Enrique. Capable de jouer sur les trois postes offensifs, l’ancien Rennais pourrait également être utilisé au milieu de terrain au cours de la saison selon les derniers échos. Rapide, efficace, technique et ultra-complet, le natif d’Angers est indispensable au PSG. Son contrat court jusqu’en 2029 et pour Luis Campos, il est sans doute temps de se pencher sur une potentielle prolongation pour éviter de revivre l’épisode Bradley Barcola, avec un joueur qui souhaite partir à deux ans de la fin de son contrat.

« Aucune discussion n’a été entamée entre le club et le clan Désiré Doué pour une prolongation. Le club ouvrira probablement ce dossier bientôt, mais ce n’est pas encore le cas aujourd’hui, ce qui explique l’absence d’informations à son sujet » a publié le spécialiste du Pourtant, aucune négociation n’a pour l’instant été entamée par le double champion d’Europe en titre avec Désiré Doué selon l’insider Djamel.a publié le spécialiste du mercato parisien sur son compte X. Une information qui ne manque pas de susciter une certaine inquiétude chez les supporters du Paris Saint-Germain.

Ceux-ci savent à quel point Désiré Doué est un élément important pour Luis Enrique, en atteste son rôle crucial dans la quête des deux victoires finales en Ligue des Champions. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en ont certainement conscience. Reste à voir s’ils entameront de façon officielle des négociations prochainement pour tenter de prolonger le contrat de Désiré Doué. Une chose est en tout cas certaine, l’ancien Rennais ne manquera pas de courtisans si, dans un an, il arrive à deux ans de la fin de son contrat. La Premier League pourrait notamment casser sa tirelire pour tenter de s’offrir un joueur de ce talent et de ce profil.