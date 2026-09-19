PSG : Doué vendu à son tour, le pire est redouté

Cet été, le PSG a pris la décision de vendre Bradley Barcola à deux ans de la fin de son contrat, faute d’accord avec l’ancien Lyonnais pour la signature d’un nouveau bail. Un scénario similaire est-il à craindre avec Désiré Doué ?

Les supporters du Paris Saint-Germain sont tombés de haut cet été avec le départ de Bradley Barcola à Liverpool. Le club parisien n’était pas dans l’optique de vendre l’ailier français de 24 ans. Mais les discussions pour une prolongation de son contrat, qui expirait en juin 2028, n’ont pas abouti à un accord. Un coup dur pour le PSG, qui s’est par conséquent résolu à vendre Barcola à Liverpool pour 125 millions d’euros hors bonus . Un scénario similaire peut être redouté en ce qui concerne Désiré Doué l’été prochain.

Comme Barcola il y a quelques mois, l’ancien Rennais n’aura plus que deux ans de contrat et il est d’ores et déjà ciblé par les plus gros clubs en Europe, notamment en Premier League. Dans un billet d’humeur, le site Paris Fans tire la sonnette d’alarme et explique que le Paris SG doit traiter le dossier de la prolongation de Désiré Doué en urgence et dès maintenant pour s’éviter un feuilleton Bradley Barcola bis.

« Le cas Doué est probablement le plus révélateur. Sa prolongation n’est pas une urgence contractuelle : son bail court encore jusqu’en 2029. Paris ne semble donc pas réparer une situation dangereuse, mais tenter de l’empêcher d’exister » explique le média spécialisé, avant de poursuivre. « C’est une nuance importante. Trop souvent, dans le football, le contrat devient passionnant lorsqu’il commence à brûler. Deux ans restants, puis dix-huit mois, puis une grande question tous les trois jours : va-t-il partir libre ? Là, le PSG semble vouloir déplacer le calendrier ».

La prolongation de Doué, déjà une urgence ?

Encore faut-il que Désiré Doué soit enclin à aller dans le même sens que le Paris Saint-Germain. L’ailier de l’équipe de France, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Ferran Torres depuis le début de la saison, acceptera-t-il de prolonger son contrat à trois ans de l’échéance de celui-ci ? Rien ne permet de l’affirmer pour le moment. Le PSG en a conscience et peut donc craindre un enlisement dans les négociations, comme ce fut malheureusement le cas avec Bradley Barcola. Une situation que Luis Campos a la mission d’empêcher.