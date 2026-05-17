PSG : Premières infos sur la blessure de Dembélé

Grosse frayeur au PSG, à deux semaines de la finale de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé est en effet sorti à la 27e minute du match face au Paris FC. Le Ballon d’Or s’est dirigé avec les soigneurs vers le tunnel et les vestiaires en se faisant remplacer immédiatement par Gonçalo Ramos. Nul doute que Paris sera très attentif à l’évolution de cette blessure qui semble surtout une mesure de prudence. Mais avant la Coupe du monde et la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique et Didier Deschamps croisent les doigts pour l’ancien barcelonais ne souffre pas d’un pépin physique trop grave.

Selon Ligue 1 + et RMC, c'est une mesure de précaution qui a été décidée devant le tiraillement au niveau de la cuisse de l'attaquant du PSG. Il s'agirait d'une simple contracture, avec un suivi nécessaire dans les prochains jours. Mais si le diagnostic se confirme, cela ne remet pas en cause sa présence en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.